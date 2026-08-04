Trabzonspor, Muhammed Salah\'ın transferini KAP\'a bildirdi.

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Süper Lig devi Trabzonspor'da Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaşıldı.

TABZONSPOR'DAN KAP

Bordo-mavili kulüp, Salah'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

TRABZONSPOR İÇİN GELİYOR

Trabzonspor, Mısırlı yıldız için 5 Ağustos Çarşamba günü Yunanistan'a özel uçak gönderecek. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, transfer görüşmelerine başladığı profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı belirtilerek, "Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması planlanmaktadır. Trabzon'daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Salah'ı Trabzon'da binlerce bordo-mavili taraftarın karşılaması beklenirken, Mısırlı yıldız için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Salah transferiyle ilgili A Spor'a açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, "Diğer takımlar devreden çıkınca transferde hızlandık. Salah ile bir görüşme yaptım. Menajeriyle de görüştüm. Çok profesyonelce, saygı çerçevesi içinde, iki tarafın da birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme oldu. Yaklaşık 10 gün görüştük. Dün itibariyle her şey netleşti. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.

''RAKAMLARI AÇIKLAYACAĞIZ''

Sözlerine devam eden Doğan, "Forma satışlarının yüzdesiyle ilgili çok şey konuşuldu. Bir yüzde veriyoruz ama basında yazılan rakamlar gibi söz konusu değil. Zaten açıklayacağız. Transfer sürecinde basın mensuplarını biraz mahcup ettik ama takdir edersiniz ki, böyle önemli bir anlaşmada bir şeyler söylemem transfere zarar verebilirdi. Öte yandan Alexander Sörloth, gündemimizde yok. Gerçi şimdi ben yok dedim diye 'kesin alıyor' diyecekler ama gerçekten yok.'' sözlerini sarf etti.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Salah ile 2 yıllık anlaşmaya varan Karadeniz ekibinin bu dev transfer için ayırdığı bütçenin ayrıntıları da netleşti. Trabzonspor, Mısırlı sağ kanat oyuncusu için 5 milyon Euro imza parasının yanı sıra yıllık 17 milyon Euro garanti maaş ödeyecek. Ayrıca yapılan anlaşma gereği, satılacak olan Muhammed Salah formalarının gelirinden yüzde 20'lik pay oyuncunun tarafına devredilecek.



