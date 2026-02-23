Gazze\'de Çocuklar Kur\'an Okuyor

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Filistinli çocuklar, ramazan ayında iftar saatini beklerken günlerini, İsrail saldırılarında ağır hasar gören El Habib Muhammed Camisi'nin enkazında Kur'an-ı Kerim okuyarak geçiriyor.

İsrail ordusu, 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ne yönelik 2 yılı aşkın devam eden ve soykırıma varan saldırılarında insanları öldürmenin yanı sıra ibadet mekanları dini, eğitim ve öğretim kurumlarıyla tarihi ve kültürel mirası da doğrudan hedef aldı.

Han Yunus'taki yıkılmış camiler ve enkazların arasındaki Kur'an-ı Kerim sesleri, hem soykırımın getirdiği acıya tanıklık ediyor hem de Filistinli çocukların ve halkın inanç ve eğitimden geri adım atmayacağını gösteriyor.

"Yıkıma rağmen, ilmi halkalar kesintiye uğramadı"

Han Yunus kentinde yaşayan Naim Safi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yıkılan camiye işaret ederek, "Bu caminin yapımı için çok çaba gösterdik ancak İsrail saldırılarında ağır hasar gördü. Yıkıma rağmen çocuklar burada Kur'an-ı Kerim okuyarak hem eğitimlerine devam ediyor hem de ramazan ayını geçiriyor." dedi.

Cami cemaatinden ve mahalle sakinlerinden söz eden Safi, "Cami büyük emeklerle inşa edildi. Savaş sırasında bombalandı ancak Kur'an-ı Kerim hafızlık ve ilim halkaları kesintiye uğramadı. Bu, Allah'ın bir lütfu. Büyükler ve çocuklar Kur'an-ı Kerim öğrenmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki çocukların Kur'an eğitimi ve ibadetlerini sürdürmesinin önemine dikkati çeken Safi, "Bu mahalledeki çocuklar ve gençler, her şeye rağmen dini eğitimlerinden geri kalmıyor. Ramazan ayında ilim halkaları devam ediyor, bu da imanımızı ve kültürümüzü ayakta tutuyor." diye konuştu.

"Çocuklar Kur'an'ı öğrenmeye devam ediyor"

Kur'an-ı Kerimi hafızlık halkalarına katılan Filistinli çocuk İbrahim İhsan Abu Rugha ise ramazan ayının çocuklar için ilim ve ibadet zamanı olduğunu vurguladı.

Abu Rugha, "Arkamda görülen caminin yeniden imar edilmesini ve eskisinden daha iyi hale gelmesini temenni ediyoruz. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e sarılmasını istiyoruz. Çocuklar camilere gelip hafızlık halkalarına katılsın, Allah'ı çokça zikretsin." dedi.

Abu Rugha, çocukların Kur'an öğrenmesinin ve camiye devam etmesinin, zorlu şartlara rağmen Filistinli halkın direnişinin ve inancının sembolü olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi, İsrail'in iki yılı aşkın süren saldırıları ve yıllarca süren abluka nedeniyle büyük yıkım yaşadı. Bu süreçte onlarca imam, vaiz ve din alimi hayatını kaybetti, yüzlerce cami tamamen ya da kısmen yıkıldı. Filistinliler, ramazan ayında eskisi gibi dolup taşan camiler ve kalabalık iftar sofralarından uzak, buruk bir atmosferde ibadetlerini sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in vaaz verme, rehberlik etme ve manevi değerleri pekiştirme konusunda önemli rol oynayan dini ve sosyal sembolleri hedef aldığını belirterek, "Filistin halkı, ramazan gecelerini neşelendiren ve camileri imanla dolduran o sesleri özlüyor" demişti.