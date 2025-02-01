Gazze\'de Dördüncü Rehine Takası Yapıldı

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Gazze'de varılan ateşkes kapsamında bugün dördüncü takas süreci gerçekleşiyor. Taraflar anlaşmanın ikinci aşaması için ise Pazartesi günü müzakerelere başlayacak.Gazze'de varılan ateşkes kapsamında bugün dördüncü rehine ve tutuklu takası gerçekleşiyor. Hamas anlaşma gereği üç rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta 54 yaşındaki Fransız vatandaşı Ofer Kalderon ile 35 yaşındaki Yarden Bibas Hamas tarafından organize edilen bir törenle serbest bırakıldı.

Ekim 2023'teki baskında Bibas'ın eşi ve iki çocuğu da Gazze'ye kaçırılmıştı, Hamas, aile üyelerinin İsrail hava saldırısında öldüğünü iddia etti. Bibas'ın iki oğlundan Kfir kaçırıldığında sadece dokuz aylıktı.

Üçüncü rehine, 65 yaşındaki Amerikan vatandaşı Keith Siegel ise kuzeydeki Gazze şehrinde, yine bir törenle serbest bırakıldı. Öncekiler gibi Siegel'ın serbest bırakıldığı alanda da, üzerinde Hamas flamaları ve komutanlarının fotoğraflarının yer aldığı bir platform kuruldu, törene maskeli ve silahlı onlarca militan eşlik etti.

İsrail'in ise ilerleyen saatlerde 183 Filistinli tutukluyu serbest bırakması bekleniyor.

İkinci aşama müzakereleri başlayacak

Hamas militanları 15 aydır ellerinde tuttukları rehineleri İsrail'le varılan anlaşma gereği 19 Ocak'ta serbest bırakmaya başladı. Hamas ve Gazze'deki ikinci büyük silahlı güç olan İslami Cihat son anlaşma kapsamında şu ana kadar 18 rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Ekim 2023'teki baskında Hamas İsrail topraklarından 251 kişiyi kaçırmıştı. Halihazırda Gazze'de 76 rehine daha bulunuyor. Bunların 36'sının hayatlarını kaybettiği değerlendiriliyor.

Öte yandan rehine takasının bugünkü aşaması tamamlandıktan sonra Gazze'den Mısır'a açılan kritik Refah kapısının yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor. Hamas'tan bir yetkili, "Arabulucular, Cumartesi günkü takasın ardından Refah'ın açılmasına İsrail'in izin verdiğine dair bizi bilgilendirdi" dedi.

Ateşkesin 42 günlük ilk aşaması 33 rehineye karşılık bin 900 tutuklu Filistinlinin serbest bırakılmasını öngörüyor. Rehinelerin kalanının serbest bırakılmasını ve savaşa kalıcı şekilde son verilmesini öngören ikinci aşamaya dair müzakerelerin ise Pazartesi günü başlaması bekleniyor.

Öte yandan İsrail'in "Hamas'ı yok etme" hedefinde ısrarcı olan bazı hükümet yetkilileri, ilk aşamadan sonra savaşa devam edilmesini talep ediyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 47 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu ise, bir kanıt sunmadan, ölenlerin 17 bininin Hamas savaşçısı olduğunu savunuyor.

AFP,AP/ MUK,ET

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