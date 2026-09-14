Gazze'de DSÖ 19 Eylül'den itibaren 20'den fazla hastaneye yakıt sevkiyatını durduruyor - Son Dakika
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Gazze'de DSÖ 19 Eylül'den itibaren 20'den fazla hastaneye yakıt sevkiyatını durduruyor

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Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, DSÖ'nün fon yetersizliği nedeniyle 19 Eylül'den itibaren Gazze'deki 20'den fazla hastane ve sağlık merkezine dizel yakıt tedarikini durduracağını açıkladığını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) fon yetersizliği nedeniyle 19 Eylül'den itibaren Gazze'deki 20'den fazla hastane ve sağlık merkezine dizel yakıt tedarikini durduracağını belirterek, İsrail'in neden olduğu durumun bir yakıt krizi değil sistematik bir boğma ve öldürme politikası olduğunu ifade etti.

Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in devam eden saldırı ve ablukası nedeniyle Gazze'de sağlık alanında yaşanan son durumu aktardı.

Burş, "Bu, geçici bir yakıt krizi değil, hastaneleri tamamen kapanmaya sürükleyen ve hastaları önlenebilir ölümlerle karşı karşıya bırakan, sistematik bir boğma ve mahrum bırakma politikasının yeni bir halkasıdır." ifadesini kullandı.

Hastanelere sağlanan az miktardaki yakıtın sağlık tesislerini ancak ayakta tutmaya yettiğini belirten Burş, şunları kaydetti:

"DSÖ, finansman yetersizliği gerekçesiyle 19 Eylül'den itibaren 20'den fazla hastane ve sağlık merkezine yapılan dizel yakıt sevkiyatının durdurulacağını ilan etti.

Tedariklerin durması yalnızca jeneratörlerin kapanması anlamına gelmiyor; bu aynı zamanda ameliyathanelerin ve yoğun bakım ünitelerinin faaliyetlerinin durması, solunum cihazları ve oksijen sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi, kuvözlerdeki yenidoğanlar, diyaliz hastaları, yaralılar ve kronik hastaların hayatının ciddi şekilde tehdit altına girmesi, ambulans hizmetleri ile ilaç ve aşıların soğuk zincirinin de kesintiye uğraması demek."

Hastanelere yakıt sevkiyatını kesmenin, sadece yardımı azaltmak değil, "hastaları yataklarında sessizce ölüme terk etmek" olduğunu vurgulayan Burş, DSÖ'ye, bağışçılara ve uluslararası topluma acil sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulundu.

Gazze'de hastaneler elektriği jeneratörlerle sağlıyor

Gazze'de hastanelerin hayati bölümlerinin ve tıbbi cihazların çalışması için gereken elektriğin temel kaynağını jeneratörler oluşturuyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığı Gazze Şeridi'nde hastaneler, yaklaşık üç yıldır elektrik ihtiyaçlarını jeneratörlerle karşılıyor.

Gazze'deki hükümet kaynaklarına göre, jeneratörlerde zaman zaman teknik ve mekanik arızalar meydana geliyor. İsrail'in gerekli yedek parçaların Gazze'ye girişini engellemesi nedeniyle bakım ve onarım çalışmaları, kullanılmış veya muadil parçalarla geçici olarak gerçekleştiriliyor.

Jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıtın temin edilememesi de hastanelerde elektrik üretiminin sürdürülebilmesini güçleştiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de DSÖ 19 Eylül'den itibaren 20'den fazla hastaneye yakıt sevkiyatını durduruyor - Son Dakika

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