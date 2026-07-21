Gazze'de Düğün Hayalleri Ertelendi - Son Dakika
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Gazze'de Düğün Hayalleri Ertelendi

21.07.2026 16:02
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İsrail saldırıları ve ekonomik zorluklar nedeniyle Gazze'de düğün maliyetleri arttı, gençler hayallerini erteledi.

HAN İsrail'in saldırılarını ve ablukayı sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yüksek düğün maliyetleri, dünya evine girmek isteyen gençlerin hayallerini erteliyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail saldırıları öncesine göre gelinlik ve abiye kiralama mağazalarında ürün çeşitliliği önemli ölçüde azalırken, kumaş ve yeni ürün girişindeki sıkıntılar fiyatların birkaç kat artmasına neden oldu.

Yeni gelinlik ve abiye bulmakta zorlanan Filistinli gençler, yüksek fiyatlar nedeniyle ikinci el ya da yenilenmiş gelinliklere yöneliyor.

Gazze'de birçok çift, yüksek maliyetler nedeniyle düğün hazırlıklarını en temel ihtiyaçlarla sınırlamak zorunda kalırken, gelinlik satın almak yerine kiralamak ya da eski gelinlikleri yenilemek tek seçenek haline geliyor.

Mağaza sahipleri, yükselen maliyetlere rağmen halkın alım gücü nedeniyle fiyatları daha fazla artırmamak için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor.

AA muhabirine konuşan çocuk ve abiye elbisesi kiralama mağazası sahibi Abdurrahman Vafi, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'ye ürün girişinin büyük ölçüde durduğunu, bunun da fiyatları artırdığını belirtti.

Mümkün oldukça insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Vafi, mağazanın giderlerini karşılamak ve ayakta kalabilmek için de kazanç elde etmeleri gerektiğini söyledi.

Kiralama ücretlerinin önceden çok düşük olduğuna ancak İsrail saldırılarının başlamasından bu yana fiyatların ciddi şekilde arttığına dikkati çeken Vafi, güvenlik sorunları nedeniyle düğün rezervasyonlarının sık sık iptal edildiğini, İsrail saldırıları öncesinde gelin ve yakınlarının topluca kıyafet kiraladığını, bugün ise ailelerin yalnızca en temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade etti.

Halkın alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü dile getiren, yeni ürün satın alamayan birçok kişinin kiralamayı tercih ettiğini aktaran Vafi, "Yaşam koşullarının kötüleşmesi nedeniyle mağazalara olan ilgi büyük ölçüde azaldı. İnsanlar artık sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Lüks ya da ikinci planda kalan şeylere para ayıramıyor." dedi.

"Sembolik de olsa altın almak mümkün değil"

Gazze'deki zor ve ağır koşullar altında kızlarını evlendirmeye çalışan Filistinli Muhammed el-Ferra, "Savaş öncesinde 300-400 şekele kiralanabilen gelinlikler bugün 2 bin ila 3 bin şekele ulaştı. Gençler bu parayı nereden bulacak? Zaten ortada iş yok. Gençlerin çoğu işsiz, evlilik masraflarını karşılamakta büyük güçlük çekiyor." diye konuştu.

Ferra, "Durum tarif edilemeyecek kadar zor. Eskiden insanların yaşadığı evler vardı. Bugün ise çadırlarda yaşıyoruz. Sınır kapıları kapalı ve bütün bunlar savaş yüzünden." ifadesini kullandı.

Artan yaşam maliyetleri nedeniyle temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını kaydeden Ferra, altın fiyatlarının da erişilemez hale geldiğini, birçok çiftin artık düğünlerinde altın takı alamadığını belirterek, "Artık sembolik de olsa altın almak mümkün değil." dedi.

Gelinlik kiralamaya gelen Cevher el-Ferra ise savaş öncesindeki fiyatları beklediklerini ancak karşılaştıkları fiyatların kendilerini şaşırttığını dile getirerek "Bir gelinlik için 1500-2 bin şekel isteniyor. Bu fiyatları karşılamak çok zor." şeklinde konuştu.

Han Yunus'ta faaliyet gösteren bir gelinlik kiralama mağazasının sahibi de savaş öncesinde yaklaşık 1000 şekele kiralanabilen gelinliklerin bugün 2 bin şekelin üzerine çıktığını, abiye fiyatlarının ise 70-100 şekelden 300-500 şekele yükseldiğini aktardı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle yeni ürünlerin Gazze'ye girişinde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten mağaza sahibi, halkın ekonomik durumunu dikkate alarak fiyatları mümkün olduğunca düşük tutmaya çalıştıklarını ancak kira giderleri ve ürün maliyetlerindeki artış nedeniyle ayakta kalmakta zorlandıklarını ifade etti.

Terzi Ümmü Naim el-Fadıl ise atölyesindeki kumaşlar ve dikiş makinelerinin savaşta yok olduğunu anlatarak, "Kumaşları dükkandan eve taşımıştım. Ev bombalandı. Dükkanda kalan malzemeler de yağmalandı. Allah'tan tek dileğimiz bunun telafi edilmesi." diyerek içinde bulunduğu zorluğu dilke getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Ekonomi, Güncel, İsrail, Gazze, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Düğün Hayalleri Ertelendi - Son Dakika

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