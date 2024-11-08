Gazze'de Durum Kötüleşiyor

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyinde durumun giderek daha kötüye gittiğini ve burada sivil ölümleri ile altyapı tahribatının her gün devam ettiğini bildirdi.

Sunghay, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisi'nin Kasım 2023-Nisan 2024 tarihlerini kapsayan Gazze'deki korkunç ihlallere ve vahşet suçlarına ilişkin raporunun bugün yayımlandığını hatırlatan Sunghay, BM İnsan Hakları Ofisinin Gazze'deki durumu büyük endişeyle izlemeye devam ettiğini söyledi.

Sunghay, "Gazze'de sivillerin benzeri görülmemiş düzeyde öldürülmesinin ve yaralanmasının, İsrail'in uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerine uymamasının doğrudan bir sonucu olduğunu gösteriyor." dedi.

İsrail'in, Filistin halkını kitlesel olarak zorla yerinden ederek "sözde" güvenli bölgelere gitmeleri yönündeki çağrılarını tekrarladığını söyleyen Sunghay, bu bölgelere yapılan saldırlar dolayısıyla endişeli olduklarını vurguladı.

Sunghay, "İsrail'in düşmanca tavrı Gazze'nin sivil altyapısını, evlerini, hastanelerini, okullarını, elektrik, su ve kanalizasyon sistemlerini tahrip etti. Bu yıkım ve tahribat ortamında hayatta kalanlar yaralı, yerinden edilmiş ve aç bırakılıyor. Kadınlar ve çocuklar yeterli suya, yiyeceğe veya sağlık hizmetine erişemiyor." diye konuştu.

"İsrail, Gazze'nin kuzeyine insani yardım ve tıbbi desteğin girmesini engellemeye devam ediyor"

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyinde durumun giderek daha kötüye gittiğinin altını çizen Sunghay, "Sivillerin öldürülmesi ve altyapının tahribi her gün devam ediyor. Bunlara İsrail'in yerinden edilmiş Gazellilerin konutlarına düzenlediği saldırılar ve İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen diğer yasa dışı öldürmeler de dahil." ifadelerini kullandı.

Sunghay, Gazze'nin kuzeyinden hastanelere saldırılar, sağlık personellerinin tutuklanması ve hastaların yerinden edilmesi gibi olayların yaşandığını belirterek İsrail'in, harap olmuş bu bölgeye insani yardım ve tıbbi desteğin girmesini engellemeye devam ettiğini vurguladı.