Gazze'de Durum Kötüleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Durum Kötüleşiyor

BM, Gazze'deki sivil ölümleri ve altyapı tahribatının arttığını bildirdi, insani yardımlar engelleniyor.

08.11.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyinde durumun giderek daha kötüye gittiğini ve burada sivil ölümleri ile altyapı tahribatının her gün devam ettiğini bildirdi.

Sunghay, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisi'nin Kasım 2023-Nisan 2024 tarihlerini kapsayan Gazze'deki korkunç ihlallere ve vahşet suçlarına ilişkin raporunun bugün yayımlandığını hatırlatan Sunghay, BM İnsan Hakları Ofisinin Gazze'deki durumu büyük endişeyle izlemeye devam ettiğini söyledi.

Sunghay, "Gazze'de sivillerin benzeri görülmemiş düzeyde öldürülmesinin ve yaralanmasının, İsrail'in uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerine uymamasının doğrudan bir sonucu olduğunu gösteriyor." dedi.

İsrail'in, Filistin halkını kitlesel olarak zorla yerinden ederek "sözde" güvenli bölgelere gitmeleri yönündeki çağrılarını tekrarladığını söyleyen Sunghay, bu bölgelere yapılan saldırlar dolayısıyla endişeli olduklarını vurguladı.

Sunghay, "İsrail'in düşmanca tavrı Gazze'nin sivil altyapısını, evlerini, hastanelerini, okullarını, elektrik, su ve kanalizasyon sistemlerini tahrip etti. Bu yıkım ve tahribat ortamında hayatta kalanlar yaralı, yerinden edilmiş ve aç bırakılıyor. Kadınlar ve çocuklar yeterli suya, yiyeceğe veya sağlık hizmetine erişemiyor." diye konuştu.

"İsrail, Gazze'nin kuzeyine insani yardım ve tıbbi desteğin girmesini engellemeye devam ediyor"

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyinde durumun giderek daha kötüye gittiğinin altını çizen Sunghay, "Sivillerin öldürülmesi ve altyapının tahribi her gün devam ediyor. Bunlara İsrail'in yerinden edilmiş Gazellilerin konutlarına düzenlediği saldırılar ve İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen diğer yasa dışı öldürmeler de dahil." ifadelerini kullandı.

Sunghay, Gazze'nin kuzeyinden hastanelere saldırılar, sağlık personellerinin tutuklanması ve hastaların yerinden edilmesi gibi olayların yaşandığını belirterek İsrail'in, harap olmuş bu bölgeye insani yardım ve tıbbi desteğin girmesini engellemeye devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Durum Kötüleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’tan ilk isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan ilk isteği
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
22:28 Putin Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım Putin Trump'ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
22:18 Dries Mertens, Avrupa’da tarihe geçti Dries Mertens, Avrupa'da tarihe geçti
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
21:41 Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
21:07 Herkes Yunus Akgün’ün Tottenham’a attığı golü konuşuyor Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:59 ’Özgür Filistin’ pankartı Fransa’da kriz yarattı 'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı
20:49 Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray’a meydan okudu Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 16:12:30. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Durum Kötüleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.