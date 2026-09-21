Gazze'de El-Vefa Hastanesi yakıt sıkıntısı yüzünden bazı hizmetlerini durdurdu

İsrail'in temel ihtiyaçların girişini engelleyen ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle iki gün içinde bir hastane daha hizmetlerini azaltmak zorunda kaldığını açıkladı.

El-Vefa Tıbbi Rehabilitasyon ve Cerrahi Hastanesi, İsrail ablukasının yol açtığı yakıt ve bakım malzemesi sıkıntısı nedeniyle bazı hizmetlerini azaltmak zorunda kaldığını duyurdu.

Böylece, Kuveyt Sahra Hastanesinin ardından Gazze'de iki gün içinde yakıt yetersizliği nedeniyle hizmetlerini azaltan hastane sayısı ikiye çıktı.

El-Vefa Hastanesinden yapılan açıklamada, poliklinikler, ameliyathaneler, fizyoterapi ve ergoterapi ile konuşma ve yutma bozukluklarına yönelik hizmetlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu hizmetlerin durdurulması, operasyonel ve insani krizin son derece tehlikeli bir aşamaya ulaşmasının sonucudur." ifadesi kullanıldı.

Hastanenin jeneratörleri ve araçları çalıştırmak için gerekli yakıtı temin etmede ciddi sıkıntı yaşadığı aktarılan açıklamada, arabalar, tıbbi cihazlar için yağ, lastik, yedek parça ve bakım malzemesi bulmada güçlük çekildiği vurgulandı.

Hastane yönetiminin, mevcut kaynakları korumak ve bunları yatarak tedavi gören hastalar ile vazgeçilmesi mümkün olmayan temel sağlık hizmetlerine yönlendirmek amacıyla bu kararı aldığı bildirildi.

El-Vefa Hastanesinin binlerce sivile, yaralıya ve engelliye hizmet verdiği, her ay tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin devamına ihtiyaç duyan çok sayıda hastayı kabul ettiği belirtildi.

Hastane, yakıt ve malzeme krizine acilen müdahale edilmemesi halinde hizmetlerin daha da azaltılabileceği ve sağlık ile rehabilitasyon faaliyetlerinin sürdürülemeyebileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), Birleşmiş Milletlere, sağlık ve insani yardım kuruluşları ile destekçi kurumlara acil çağrı yapılan açıklamada, yakıt, yağ, yedek parça ve diğer operasyonel ihtiyaçların karşılanması talep edildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının Genel Müdürü Munir el-Burş, 14 Eylül'de yaptığı açıklamada, DSÖ'nün fon yetersizliği nedeniyle 19 Eylül'den itibaren Gazze'deki 20'den fazla hastane ve sağlık merkezine dizel yakıt tedarikini durduracağını belirtmiş ve acil yardım çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'nde elektriğin tamamen kesik olduğu üçüncü yılında jeneratörler, hastanelerin hayati bölümleri ve tıbbi cihazları çalıştırmak için ihtiyaç duyduğu elektriğin temel kaynağını oluşturuyor.

Gazze'deki hükümet kaynaklarına göre, jeneratörlerde zaman zaman teknik ve mekanik arızalar meydana geliyor. İsrail'in gerekli yedek parçaların Gazze'ye girişini engellemesi nedeniyle bakım ve onarım çalışmaları, kullanılmış veya muadil parçalarla geçici olarak gerçekleştiriliyor.

Jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıtın temin edilememesi de hastanelerde elektrik üretiminin sürdürülebilmesini güçleştiriyor.