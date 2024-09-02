Gazze'de esir tutulan ABD-İsrail vatandaşının babası Netanyahu'ya tepki gösterdi

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Gazze'de Hamas tarafından esir tutulan ABD- İsrail vatandaşı Sagui Dekel-Chen'in babası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki göstererek "iktidarını elinde tutma arzusuyla hareket ettiğini" söyledi.

CBS televizyonuna konuşan baba Jonathan Dekel-Chen, Netanyahu'ya, esirlerin serbest kalmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasıyla ilgilenmediği suçlamasında bulundu.

İsraillilerin birçoğunun artık Netanyahu'nun sözlerine güvenmediğini ve eylemlerine baktığını belirten Dekel-Chen, "Eylemleriyle de radikal bir misyona sahip azınlık hükümet ortaklarıyla iktidarını elinde tutma arzusuyla hareket ediyor." dedi.

Dekel-Chen, Netanyahu'nun, "Hamas'ı kesin olarak yenme fantezisiyle" hareket ettiğini kaydederek, "Ancak bu düşünce, koalisyon ortaklarından gelen radikal bir fikir ve gerçekçi değil ve en azından bugüne kadar bu düşüncesini tüm rehinelerin iyiliğine tercih etti." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında, İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze- Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu iddia ederek, anlaşma olmamasındaki suçu Hamas'a atmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

Öte yandan, İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybı 40 bini aşarken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.