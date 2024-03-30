İsrail'in saldırılarına karşı Gazze'de Filistin Toprak Günü etkinliği düzenlendi

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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çocuklar, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulda düzenlenen etkinlikte Filistin Toprak Günü anıldı.

Yüzlerce kişinin barındığı okulda, çocuklar ve gençlerin çeşitli etkinlikleriyle, İsrail'in geçmişteki saldırılarının da unutulmadığı mesajı verildi.

İsrail'in Filistin topraklarını nasıl ele geçirdiğine dair hikayelerin anlatıldığı, gösterilerin yapıldığı ve halk oyunlarının oynandığı etkinlikte ayrıca Filistin marşları okundu.

AA muhabirine konuşan etkinliğe katılan Filistinli kız çocuğu Renim ez-Zeanin, bu etkinlikle hem Toprak Günü'nü andıklarını hem de dünyaya "karşılaşılan tüm zorluklara rağmen çocukların bu günü unutmadığı ve her zaman zihinlerde canlı tutacağı" mesajını iletmek istediklerini söyledi.

Etkinliğin organizatörlerinden Muhammed Mikdad, "Saldırılar nedeniyle Eş-Şati Mülteci Kampı'ndan göç ettik. İşgalcilere ve tüm dünyaya bizden çalınan topraklarımızı asla unutmayacağız mesajını vermek için bu etkinliği düzenledik." dedi.

Mikdad, "Geçen yıllarda Toprak Günü'nü İsrail-Filistin sınırında zeytin ağaçları ekerek anardık, ama bu yıl saldırılar nedeniyle bu okulda anmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Filistinliler, 30 Mart Toprak Günü münasebetiyle düzenledikleri gösteri ve etkinliklerle adalet arıyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitmiş ve gösteriler düzenlemişti.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürmüş, binlerce kişiyi yaralamıştı.

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deyr Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazanmıştı.

Olayın gerçekleştiği tarihte Deyr Hanna beldesinde yaşayan Filistinlilerin yaklaşık yüzde 20'sini Hristiyanlar, geri kalanını ise Müslümanlar oluşturuyordu.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.