Gazze'de Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi

25.05.2026 16:35
Gazze'de düzenlenen gösteride, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik ihlaller protesto edildi.

Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteride, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik ihlaller protesto edilerek, uluslararası toplumdan harekete geçmesi istendi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yakınları, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Gazze kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde eylem düzenledi.

Ellerinde tutukluların fotoğraflarını taşıyan eylemciler, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik kötü muamelesine tepki gösterdi.

Filistinli tutuklulara yönelik tıbbi ihmal ve işkence politikalarına dikkati çeken göstericiler, uluslararası toplumdan tutukluların hayatını kurtarmak ve ihlallere son vermek için harekete geçmesini istedi.

"Keyfi gözaltı ve alıkoymalara hayır" şeklinde sloganlar atan göstericiler, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinlilere de dikkati çekti.

İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların durumunun incelenmesi için bağımsız soruşturma açılması talep edildi.

"İsrail cezaevlerinde ciddi ihlaller yaşanıyor"

Gösteriye katılan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli tutuklular meselesinin her zaman ulusal ve uluslararası gündemlerin başında kalması gerektiğini belirtti.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin, daha önce görülmemiş muamelelere maruz kaldığını aktaran Kasım, "İsrail cezaevlerinde mahkumlara yönelik işkence, cinayet, saldırı ve aç bırakma dahil ciddi ihlaller yaşanıyor." dedi.

Kasım, uluslararası topluma, İsrail'in bu ihlallerinin son bulması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Gösteriye katılan Filistin ulusal ve İslami gruplar kadın temsilcisi Verde Rıdvan, İsrail hapishanelerindeki kadın tutukluların pek çok saldırı, baskı ve ihlale maruz kaldığını vurgulayarak, "Bugün buraya Filistinli kadın esirlere ve ablukayı kırıp Gazze'ye ulaşmaya çalışan tüm filo ve kafilelere destek için geldik." diye konuştu.

Öte yandan gösteride Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail tarafından uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi öven ve görüntülerini paylaşan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepki gösterildi.

İnsan hakları örgütleri, Ben-Gvir'in Bakanlığı döneminde İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik sistematik işkencenin arttığını ve şartların kötüleştiğini aktarıyor.

Ekim 2023'ten bu yana kayıtlı can kaybı 89'a ulaştı

Filistin Esirler Cemiyeti'nin raporlarında İsrail hapishanelerinde Ekim 2023'ten bu yana kimliği açıklananlardan 89 tutuklunun hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Uyuz başta olmak üzere hastalıkların hapishanelerindeki ölümlerde öne çıkan nedenler arasında yer aldığı kaydedilmişti.

Esirler Cemiyeti, tutuklulara yönelik tıbbi ihlallerin durdurulması için Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısında bulunmuş, ayrıca hapishaneleri "salgın hastalıklar, işkence ve yavaş ölümün yaşandığı alanlara" dönüştüren politikaların sonlandırılması; sorumluların da hesap vermesi gerektiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

