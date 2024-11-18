Gazze\'de Filistinliler Büyük Zorluklarla Mücadele Ediyor

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GAZZE, 18 Kasım, (Xinhua) -- İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, büyük zorluklar karşısında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze Şeridi'nde evlerini terk etmek zorunda kalan ve defalarca yerlerinden edilen Filistinliler, aşırı kalabalık barınaklar, gıda, su ve kısıtlı tıbbi bakım erişimi gibi zorluklarla karşı karşıya. Çocuklar eğitimden mahrum kalırken, aileler derin kayıplar, istikrarsızlık ve belirsizlikle mücadele ediyor.

Devam eden şiddet ve hareket özgürlüğünün kısıtlanması nedeniyle hayatları altüst olan Filistinliler, hayatta kalmak için büyük bir mücadele veriyor.