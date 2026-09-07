Gazze'de gezici 'Küçük Kanatlar Sineması' enkaz arasında 500 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor

İsrail ordusunun büyük yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'nde gönüllülerin girişimiyle kurulan gezici "Küçük Kanatlar Sineması", enkaz arasında açtıkları beyaz perdeyle 3 yıldır büyük acılara şahit olan Filistinli çocukları neşelendiriyor.

Küçük Kanatlar Sineması girişimcileri, Gazze'de çadır kampları ve barınakları gezerek Filistinli çocuklara hem çizgi film izleme fırsatı sunuyor hem de yüz boyama ve yöresel danslar gibi çeşitli etkinliklerle eğlenmelerini sağlıyor.

"Küçük Kanatlar Sineması" girişimi, Kasım ve Aralık 2025 tarihlerinde Gazze'de gerçekleştirilen Gazze Çocuk Sineması Festivali'nin devamı niteliğini taşıyor.

Filistinli çocuklar için kurulan seyyar sinema Gazze genelinde 500 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Temel ihtiyaçların dahi bazen bulunamadığı Gazze'de film gösterimi yapmak da İsrail'in saldırılarını sürdürmesi nedeniyle bir yerden bir yere gitmek de güvenlik sıkıntılarını beraberinde getirebiliyor.

Ayrıca elektrik şebekesinin neredeyse tamamen çökmüş olması nedeniyle çalışanlar projektör ve diğer ekipmanları çalıştırmak için güç kaynağı bulmak zorunda kalıyor.

Proje ekibinden Esma Debabiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kamp ve barınma merkezlerinde çocuklar için film gösterimleri yaptıklarını söyledi.

Yalnızca çocukların film izlemesini değil aynı zamanda kısa bir süreliğine de olsa Filistinli çocukların korku ve üzüntü halinden kurtulup neşeli bir şekilde eğlenmelerini hedeflediklerini aktaran Debabiş, karşılaştıkları zorluklara ilişkin "Ulaşım ve elektrik temini gibi çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz, bu nedenle her gösteride ekipmanı çalıştırmak için gerekli elektriği temin etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Küçük Kanatlar" ismi Filistinli çocuklar için seçildi

Debabiş, seyyar sinemaya "Küçük Kanatlar" isminin yaklaşık 3 yıldır korku yaşayan, sevdiklerini kaybeden ve yerinden edilmenin sıkıntısını yaşayan çocuklar için seçildiğini ifade etti.

Filistinli Debabiş, "Sinemamıza Küçük Kanatlar adını verdik çünkü her çocuğun hayal gücü ve umut dolu iki kanadı olduğuna inanıyoruz ve bu kanatlara, koşullar ne olursa olsun, uçma şansı vermeye çalışıyoruz." dedi.

Gazze'de çocukların saldırıların sürdüğü dönemde benzer etkinliklerden mahrum kaldığını belirten Debabiş, düzenledikleri etkinliklerin Filistinli çocukları bir süreliğine de olsa korku ve yıkımın etkisinden çıkardığını aktardı.

Projenin yürütücüsü Meşharavi Vakfı isimli sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada ise gezici sinemayla Filistinli çocuklara sanat yoluyla psikolojik ve sosyal destek sağlanmasının, kendilerini ifade edebilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve hayal kurabilecekleri bir alan açılmasının amaçlandığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) 30 Nisan'da yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık bir milyon çocuğun neredeyse tamamının savaş nedeniyle ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerine ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

UNICEF'ten ağustosta yapılan açıklamalarda ise 5 günde 4 çocuğun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği, Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin üzerinden geçen 300 gün içinde her gün ortalama bir çocuğun İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre, Gazze nüfusunun yüzde 94'ü barınma ve temel ihtiyaçlar konusunda yardıma ihtiyaç duyuyor.

Gazzelilerin yüzde 58'i "kritik veya felaket niteliğinde" barınma ihtiyacıyla karşı karşıya kalırken, Filistinli ailelerin yüzde 84'ü de yaşamaya uygun olmayan şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 1344 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 481'i de yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 73 bin 651 Filistinli yaşamını yitirdi, 174 binden fazlası da yaralandı.