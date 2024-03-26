GAZZE, 26 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde gıda fiyatlarında önemli bir artış olduğunu ve kuşatma altındaki bölgenin kıtlığa doğru hızla ilerlediğini duyurdu.
UNRWA Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde temel ihtiyaç maddelerinin savaş öncesi döneme kıyasla 25 kat pahalandığını, 25 kilogramlık bir un çuvalının fiyatının 400 ABD dolarını aştığını" belirtti.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in UNRWA'ya ait yardım konvoyların Gazze'nin kuzeyine girmesine izin vermediğini söyledi.
Bu hamleyi "korkunç" ve "insan eliyle yaratılan bir kıtlık sırasında hayat kurtaran yardımları engellemeye yönelik kasıtlı" bir eylem olarak nitelendiren Lazzarini, söz konusu kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurguladı.
BM yetkilisi ayrıca UNRWA'nın Gazze'deki görevini yerine getirmesinin engellenmesinin, zamanın "kıtlığa doğru daha hızlı işlemesine" yol açacağı uyarısında bulundu.
Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı yazılı basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 32.333'e yükseldiğini duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de gıda fiyatları artıyor, kıtlık tehlikesi büyüyor - Son Dakika
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