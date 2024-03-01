Gazze'de gıda kıtlığı: Yiyecek olarak yabani bitki satılıyor - Son Dakika
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Gazze'de gıda kıtlığı: Yiyecek olarak yabani bitki satılıyor

İsrail'in kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde gıda kıtlığı nedeniyle yiyecek olarak yabani bitkiler satılıyor. İsrail'in saldırıları ve insani yardım engeliyle karşı karşıya kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, gıda stoklarının tükenmesiyle yabani bitkileri yiyecek olarak satın almaya başladı. Bu durum, insanların geçim kaynaklarını sağlamak ve çocuklarını beslemek için başvurdukları bir yöntem haline geldi. Gazze Şeridi'ndeki nüfusun dörtte biri kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

01.03.2024 23:25  Güncelleme: 23:28
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- Gazze'de gıda kıtlığı: Yiyecek olarak yabani bitki satılıyor

GAZZE - İsrail'in kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde gıda kıtlığı nedeniyle yiyecek olarak yabani bitkiler satılıyor.

İsrail'in yaklaşık 5 aydır havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürdüğü, insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, bombardımanların yanı sıra açlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Gıda stoklarının tükendiği bölgede yabani bitkiler, yiyecek olarak satılmaya başlandı. Savaştan önce eczacılık okuyan ve Han Yunus şehrindeki yoğun saldırılar nedeniyle Deir El Balah'a gitmek zorunda kalan Ahmed Fayyad da geçimini sağlamak için yabani ot satmaya başladı. Fayyad, "Yabani ot satan insanlar sadece gelir elde etmek istiyor. Hiçbir gelir kaynağımız yok. İnsanlar da çocuklarını beslemek istiyor" şeklinde konuştu.

Gazze şehrinin Şucaiye Mahallesi'ndeki evini terk etmek zorunda kalan ve Deir El Balah'a gelen Abu Ali ise, yabani otun şu anda piyasadaki en ucuz şey olduğunu ve doğada kendi kendine yetişebildiği için yaygın olarak bulunabildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Gazze Şeridi'ndeki nüfusun 4'te biri kıtlığın eşiğinde bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gazze'de gıda kıtlığı: Yiyecek olarak yabani bitki satılıyor - Son Dakika

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