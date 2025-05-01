Gazze'de Gıda Krizi: Halkın %91'i Açlıkla Yüz Yüze

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş, İsrail'in devam eden ablukası ve 2 Mart'tan bu yana yardım ve ticari malların girişine izin vermemesi nedeniyle, Gazze halkının yüzde 91'inin "gıda krizi" yaşadığını duyurdu.

Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de, soykırım ve İsrail'in uyguladığı boğucu abluka nedeniyle, açlık, yoksulluk ve hastalığın iç içe geçtiği korkunç bir insani felaketin hüküm sürdüğünü söyledi.

Gazze'de gıda kıtlığı nedeniyle halkın yaklaşık yüzde 91'inin gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Berş, "Gazze halkının yüzde 65'i temiz içme suyuna ulaşamıyor, çocukların ve emziren annelerin yüzde 92'si ciddi beslenme yetersizliği yaşıyor. Bu durum, onların yaşamını ve gelişimini doğrudan tehdit ediyor." dedi.

Berş, İsrail'in açlığı bir savaş silahı olarak kullanmasının uluslararası insani hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı ve Gazze'deki tüm sektörlerin toplu bir çöküş yaşadığına dikkati çekti.

Birleşmiş Milletlere (BM) "Gazze'de resmi olarak açlık ilan edilmesi" çağrısında bulunan Berş, sahadaki göstergeler, tıbbi ve insani veriler ile uluslararası kriterlerin bu durumu net biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

Berş, uluslararası topluma da sağlık ve gıda sektörlerinin desteklenmesi, halkın süregelen soykırım ve abluka nedeniyle yaşadığı felaketten kurtarılması için acilen harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

Gazze, modern dünyanın tanık olduğu en korkunç sistematik açlığa mahkum ediliyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişini engellediği Gazze'de "kıtlığın ileri aşamasına" girildiğini söylemişti.

"İsrail, Gazze Şeridi'ne gıda ve insani yardım girişini engelliyor. İsrail kuşatması nedeniyle Gazze'de kıtlığın ileri aşamasına girildi." diyen Sevabite, İsrail'in Gazze'de "modern dünyanın tanık olduğu en korkunç sistematik açlık biçimlerinden birini uyguladığını" vurgulamıştı.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 308 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 973 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 400'e, yaralıların sayısının da 118 bin 14'e yükseldi.