Gazze'de Güvenlik Kabinesi Toplandı - Son Dakika
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Gazze'de Güvenlik Kabinesi Toplandı

İsrail güvenlik kabinesi Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüşmek üzere toplandı.

11.02.2025 14:16
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Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının akıbetinin konuşulacağı İsrail güvenlik kabinesi başladı.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, güvenlik kabinesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı ile ateşkes ve esir takası anlaşması en önemli gündem maddeleri olacak.

Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının askıya alındığını açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yerel saatle 11.00'de güvenlik kabinesini toplama kararı aldı. Netanyahu'nun sabah saatlerinde başladığı istişarelerinin uzaması nedeniyle güvenlik kabinesi toplantısının geç başladığı belirtildi.

Toplantıda, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının geleceği ve Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı ile dün gece "Cumartesi saat 12.00'ye kadar (esirler) gelmezse, burada olmazlarsa, kıyamet kopacak" tehdidinin ele alınacağı aktarıldı.

Esir takası askıya alınmıştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

Hamas, ateşkes anlaşmasını uyguladığının altını çizerek İsrail'in ateşkesteki "Gazze'deki zorla yerinden sürülmüş Filistinlilerin topraklarına dönüşünün geciktirmesi, Filistinlilere devam eden ölümcül saldırıları, geçici barınma ve tıbbi yardım girişinin engellenmesi ihlallerini" esir takasının ertelenmesi için gerekçe olarak göstermişti.

Uluslararası alanda ve iç kamuoyunda Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ailelerin yakınları tarafından ateşkese yanaşmamakla suçlanan İsrail Başbakanı Netanyahu, Doha'daki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmeden dönen müzakere heyetini değerlendirmek üzere yapılacak güvenlik kabinesi toplantısını salı akşamından sabahına çekmişti.

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Güvenlik Kabinesi Toplandı - Son Dakika

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