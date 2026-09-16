Gazze'de hasar gören bina yıkıldı, İsrail saldırısında ölenlerin sayısı 5'i çocuk 20'ye çıktı
Gazze'de İsrail bombardımanında hasar gören bir binanın yıkılması sonucu ölenlerin sayısı 5'i çocuk olmak üzere 20'ye ulaştı. Çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu bildirildi.
Gazze'de İsrail bombardımanında hasar gören binanın yıkılması sonucu ölenlerin sayısı 5'i çocuk olmak üzere 20'ye ulaşırken çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu bildirildi
Kaynak: AA
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