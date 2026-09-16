Gazze'de hasarlı bina çöktü, en az 20 Filistinli öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gazze'de hasarlı bina çöktü, en az 20 Filistinli öldü, 14 kişi yaralandı

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Gazze\'de hasarlı bina çöktü, en az 20 Filistinli öldü, 14 kişi yaralandı
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Gazze kentinde daha önce İsrail saldırılarında hasar gören altı katlı konut binasının çökmesi sonucu aralarında beş çocuğun da bulunduğu en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

(ANKARA) - Gazze'de daha önce İsrail saldırılarında hasar gören altı katlı binanın çökmesi sonucu, aralarında beş çocuğun da bulunduğu en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, enkaz altında yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının yetersiz ekipmanla sürdürüldüğünü bildirdi.

Filistin Sivil Savunması'na göre, Gazze kentindeki altı katlı konut binası gece saatlerinde çöktü, en az 20 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Ekipler ve bölge sakinleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı. Bölgeden paylaşılan görüntülerde, ekiplerin çocukları enkazdan çıkardığı, bölge sakinlerinin ise kurtarma çalışmalarına elleriyle molozları kaldırarak yardım ettiği görüldü.

Görüntülerden birinde küçük bir kız çocuğunun enkazdan sağ çıkarıldığı, aralarında çocukların da bulunduğu bazı kişilerin kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldüğü yer aldı.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki kişilere ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Bu binanın enkazı altında yaklaşık 100 Filistinli bulunuyor" dedi. Basal, uygun ekipman bulunmaması nedeniyle kurtarma çalışmalarının son derece güç koşullarda yürütüldüğünü söyledi.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi altı katlı ve her katında dört daire bulunan binanın savaş sırasında doğrudan hedef alındığını, bunun binanın yapısal bütünlüğünü zayıflattığını ve nihayetinde çökmesine yol açtığını bildirdi.

Basal, Gazze'de çok sayıda kişinin gidecek başka bir yerleri olmadığı için hasarlı ve çökme riski taşıyan binalarda yaşamaya devam ettiğini belirtti. İsrail'in ağır iş makinelerinin Gazze'ye girişine yönelik kısıtlamaları nedeniyle sivil savunma ekiplerinin enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarında büyük ölçüde insan gücüne bağımlı kaldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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