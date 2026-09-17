Gazze'de hasarlı Saadet Apartmanı çöktü, 12'si çocuk 21 Filistinli öldü

İsrail'in soykırım savaşında ağır hasar gören 6 katlı Saadet Apartmanı'nın çökmesi sonucu 12'si çocuk 21 Filistinli hayatını kaybederken, sığınacak yer bulamadığı için çatlak duvarlar arasında ölümle burun buruna yaşayan Gazzelilerin çaresizliği İsrail saldırılarının derinleştirdiği barınma krizini ve insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze'nin batısındaki es-Sabra Mahallesi'nde, gece yarısının zifiri karanlığı henüz dağılmamıştı.

Dün gece saatler 02.30'u gösterdiğinde, sanayi bölgesindeki Filistinli sakinler büyük bir gürültü ve yeri sarsan devasa bir patlama hissiyle uyandı.

İsrail'in soykırım savaşında ağır hasar gören 6 katlı "Saadet Apartmanı", uykudaki onlarca insanın üzerine tamamen çökmüştü.

Aylar süren İsrail bombardımanlarında çatlayan, kolonları direncini yitiren ancak evsiz kalan Filistinlilerin çaresizlikten sığındığı bina, saniyeler içinde beton ve demir yığınına dönüştü.

Gazze Sivil Savunma İdaresi ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, faciada 12'si çocuk olmak üzere en az 21 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Çökme anında binada, yarısı çocuk olmak üzere yaklaşık 100 kişi yaşıyordu.

Son saldırıyla, İsrail bombardımanlarında ağır hasar almasına rağmen barınacak başka yer bulamadıkları için kullanılmaya devam edilen binaların çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Beton yığınlarının arasında yankılanan çığlıklar

Olayın hemen ardından felaket bölgesine ulaşan AA muhabiri, mahallede hakim olan derin yası ve ilk dakikalarda yaşanan can pazarını yerinde gözlemledi.

Görgü tanıklarından bölge sakini Naci Selim, dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"Görülmemiş bir gürültüyle yerlerimizden fırladık. Karşı komşumuz olan bina tamamen yerle bir olmuştu. 6-7 katlı bu yapıda 9 ila 10 aileden yaklaşık 90 insan yaşıyordu. Etrafı kaplayan yoğun toz ve karanlık yüzünden göz gözü görmüyordu. Kadınların, çocukların çığlıkları birbirine karıştı. Büyük bir korku ve dehşet hakimdi."

Çaresizliğin ittiği ölüm kapanı

Saldırılardan kurtulup çöken binanın altında kalan aileler, aslında yapının her an yıkılabileceğinin farkındaydı.

Ancak İsrail saldırılarının oluşturduğu kitlesel yıkım, Gazze halkına başka bir seçenek bırakmadı.

Bölge halkının durumunu özetleyen Selim, çaresizliği şu ifadelerle dile getirdi:

"Bu insanlar başka bir yerde kiralık ev tutacak paraları olmadığı, başlarını sokacak bir çatıları kalmadığı için buradaydı. Yırtık çadırlar ne yazık ki çözüm değil, ne yazın sıcağından koruyor ne kışın soğuğundan. Güvenli bir yerleri olsaydı orada kalırlardı. Bu insanlar, sırf İsrail saldırılarının harabeye çevirdiği bir binada yaşamak zorunda kaldıkları için can verdi."

Selim, yıllardır süren yıkımın getirdiği psikolojik yıkımı ise "Allah bu felaketi üzerimizden kaldırsın. 3 yıldır süren savaşta çektiğimiz yetti. Vallahi yorulduk, insanlar artık yaşamaktan bıktı." sözleriyle özetledi.

İki aylık bebek mucizesi ve yürek burkan ikilem

Şucaiyye Mahallesi'nden sürgün edilerek bu bölgeye sığınan ve arama kurtarma çalışmalarına ilk elden katılan Ebu Huzeyfe ise arama çalışmalarındaki insanlık dramını anlattı.

Ebu Huzeyfe, sivil savunma ekipleri gelmeden önce elleriyle enkazı kazmaya başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Saniyelerle yarışıyorduk. İki aylık bir bebeği canlı çıkardık enkazdan. Hemen ardından ise 6 katlı binanın altından başka bir çocuğun cansız beden parçalarını topladık. Bu acıyı, bu manzarayı tarif etmeye kelimeler yetmez."

Filistinlilerin açlık ve barınma krizi kıskacında olduğunu vurgulayan Ebu Huzeyfe, "Ev kıtlığı var, kiralar fahiş. İnsanlar yiyecek yemek bulamıyor. Su tankerlerinin, hayır mutfaklarının önünde kuyruk bekliyor. Uluslararası topluma sesleniyorum, Gazze halkına merhamet edin, en azından enkazı kaldırabilmek için sivil savunma ekiplerimize teçhizat sağlayın." çağrısında bulundu.

Sadece adı "Saadet" idi

Binanın adı "Saadet" olsa da, sakinlerine ne bir saadet ne de güvenlik getirdi.

10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkes anlaşmasından bu yana, hasarlı binaların kendiliğinden çökmesi sonucu 30'dan fazla Filistinli yaşamını yitirmişti, ancak Saadet Apartmanı faciası, bu tür olaylar arasındaki en kanlı kayıp olarak kayıtlara geçti.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve altyapının yüzde 90'ını yok eden saldırıları, geride 73 binden fazla ölü ve 174 bini aşkın yaralı bıraktı.

Gazze'de ayakta kalan ama çatlayan her bina, evsiz kalan 1,6 milyon Filistinli için patlamaya hazır bir bomba gibi durmaya devam ediyor.