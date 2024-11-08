Gazze'de Hastane Durumu Kritik

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İsrail'in yoğun saldırı ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde tıbbi malzeme ve uzman doktor eksikliği nedeniyle yaralıların hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde yer alan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, sosyal medyadan yaptığı görüntülü açıklamada, ablukanın devam ettiğini ve kuzeydeki durumun felaket olduğunu vurguladı.

"İmkansızlıklar ve uzman doktor ile cerrah eksikliği nedeniyle ölen yaralı sayısı her geçen gün artıyor." ifadelerini kullanan Ebu Safiyye, su, yiyecek, ilaç ve tıbbi yardımların girmediği kuzeydeki ablukanın "ölümcül" olduğunu kaydetti.

Tıbbi malzeme ve doktor eksikliğinin yaşandığı Kemal Advan Hastanesinde hizmet seviyesinin minimumun da altında olduğunu aktaran Ebu Safiyye, dünya ülkelerine ve insan hakları örgütlerine Gazze'deki sağlık kurumlarına destek olma ve doktor ile tıbbi malzeme gönderme çağrısında bulundu.