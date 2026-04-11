Gazze'de Hastane Jeneratörü Suskun Kaldı

11.04.2026 16:22
Ateşkes sonrası Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin jeneratörü yakıt eksikliğinden devre dışı kaldı.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin ana jeneratörlerinden birinin yakıt eksikliği nedeniyle devre dışı kaldığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki en büyük sağlık tesislerinden biri olan Nasır Hastanesi'nde ana jeneratörlerden birinin devre dışı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, teknik ekiplerin hayati bölümlere sınırlı saatlerde elektrik sağlamak için daha düşük kapasiteli jeneratörlere yöneldiği aktarıldı.

Alternatif önlemlerin bir çözüm olmadığı aksine hastalara ve yaralılara tıbbi bakım sağlama koşullarını daha da kötüleştirdiği vurgulanan açıklamada, acil müdahale olmadan yakıt ve yedek parça sıkıntısının devam etmesi halinde alternatif çözümlerin de başarısız olabileceği ve krizin daha da ağırlaşabileceğine işaret edildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı 29 Mart'ta hastanelerdeki jeneratörler için gerekli yakıt ve yedek parça eksikliği nedeniyle hizmetlerin durma noktasına geldiğini, sağlık sektöründe zaten vahim olan durumun daha karmaşık bir hal aldığını belirtmişti.

Gazze'de felç olan sağlık sistemi

Gazze'de sağlık sistemi, yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle neredeyse tamamen felç olmuş durumda.

İsrail ordusu, Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sırasında hastaneleri, sağlık tesislerini ve ilaç depolarını da hedef almış, sağlık çalışanlarını alıkoymuş ve tıbbi malzemelerin bölgeye girişini engellemişti.

Her ne kadar ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durum gözle görülür şekilde iyileşmedi.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Hastane, Güncel, Nasır, Gazze, Son Dakika

