Gazze'de Hastane Krizi: Yakıt Bitecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Hastane Krizi: Yakıt Bitecek

El-Avde Hastanesi Müdürü, yakıtın tükenmesiyle hayati hizmetlerin duracağını uyardı.

02.11.2024 04:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki el-Avde Hastanesinin Müdürü Muhammed Saliha, son derece kısıtlı imkanlarla bir genel cerrahla hizmet verdiklerini belirterek, jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın yarın biteceği ve hastanedeki hayati hizmetlerin duracağı uyarısında bulundu.

Hastane Müdürü Saliha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Acil cerrahi müdahale gerektiren yaralanmaların arttığı bir dönemde El-Avde Hastanesi, Gazze'nin kuzeyinde bir genel cerrahi doktorunun bulunduğu tek hastanedir." dedi.

Saliha, hastaneye getirilen yaralıların yüzde 70'ten fazlasının cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Gazze'nin kuzeyindeki diğer sağlık kuruluşları gibi el-Avde Hastanesi'nin de benzeri görülmemiş kötü bir durumda olduğunu anlatan Saliha, bundan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Saliha, sağlık personeli ve tıbbi malzeme eksikliği ile İsrail ordusunun hastaneleri hedef alması sebebiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki durumun felaket olduğunu belirtti.

"Yaralıların taşınmasında büyük zorluklar yaşanıyor"

Avde Hastanesi Müdürü Saliha, İsrail ordusunun ambulans ve sivil savunma araçlarını hizmet dışı bırakması sebebiyle yaralananların bombalanan bölgelerden araçlarla taşınamadığını söyledi.

Saliha, "Yaralıların taşınmasında büyük zorluklar yaşanıyor. Yaralıları şu anda vatandaşlar omuzlarında hastaneye taşıyor, bazen de at arabaları kullanılıyor." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarına dikkati çeken Saliha, "Hastane sürekli İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. Bu da hem çalışmaları engelliyor hem de sağlık ekipleri ile yaralıların hayatını tehlikeye atıyor." dedi.

Saliha, hastanede ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığına dikkati çekerek, yaralı sayısının fazla olması sebebiyle sağlık personeli üzerindeki baskının giderek arttığını ifade etti.

Hastanede elektrikli cihazların kullanılması için gereken yakıtın bitmek üzere olduğuna işaret eden Saliha, "Yakıtın tükenmesi nedeniyle yarın hastanedeki hayati hizmetler duracak." uyarısında bulundu.

Saliha, hastanede kan sıkıntısının da bulunduğunu vurgulayarak, bu durumun hastaların hayatını riske attığının altını çizdi.

Hastanedeki sağlık personelinin ciddi malzeme sıkıntısı çektiğini söyleyen Saliha, "Hastane, hasta ve refakatçileri için günde bir kez olmak üzere günlük 200 öğün yemek sağlamak zorunda ancak devam eden kuşatma nedeniyle yeterli miktarda gıdayı bulmakta zorlanıyor." şeklinde konuştu.

Saliha, Gazze'nin kuzeyinde tedavi edilemeyenlerin tahliyesi için güvenlik koridorlarının açılması ve yüksek sayıdaki yaralılarla ilgilenmeleri amacıyla sağlık personelinin girişine izin verilmesi için çağrıda bulundu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de bu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generallerin planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, ilaç yakıt ve su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Hastane, Güncel, Sağlık, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Hastane Krizi: Yakıt Bitecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 07:22:44. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Hastane Krizi: Yakıt Bitecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.