Gazze'de Hastaneler Kritik Malzeme Eksikliği Yaşıyor

14.09.2025 17:14
Gazze Sağlık Bakanlığı, hastanelerde hayati tıbbi malzemelerin eksik olduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altında tuttuğu bölgedeki hastanelerde hayati öneme sahip tıbbi malzemelerin ve solüsyonların ciddi şekilde eksik olduğunu vurguladı ve bölgeye acilen tedarik edilmesi çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren hastanelerdeki laboratuvar birimleri ve kan bankalarında, hayati öneme sahip testler için gerekli solüsyon ve malzemelerde ciddi şekilde eksiklik yaşandığı ifade edildi.

Kan elektrolit testi, tam kan sayımı (CBC), virüs testleri için gerekli solüsyonların bulunmadığı, bu nedenle hasta ve yaralıların sağlık kontrollerinin yapılamadığı belirtildi.

Bakanlığın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla gerekli sağlık malzemelerinin tedariki için çalıştığı, bu malzemelerin şu anda işgal altındaki Batı Şeria'daki DSÖ'nün depolarında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, laboratuvar malzemelerinin bölgeye girişi ve hastanelerdeki kan bankalarına güvenli şekilde ulaşması için ilgili makamların acilen devreye girmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada ise İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikasının yol açtığı kıtlık ve yetersiz beslenmenin yayılması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde kan stoklarının kritik düzeyde azaldığı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

