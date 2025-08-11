Gazze'de havadan atılan yardım kutusunun altında can veren çocuğun ailesi isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de havadan atılan yardım kutusunun altında can veren çocuğun ailesi isyan etti

11.08.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde 14 yaşındaki Muhenned Iyd'ın havadan atılan yardım kolisinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesi, ailesini acıya boğarken, İsrail'in kurduğu sözde yardım dağıtım mekanizmasının insanlık dışılığını da bir kez daha ortaya koydu.

Gazze Şeridi'nde 14 yaşındaki Muhenned Iyd'ın havadan atılan yardım kolisinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesi, ailesini acıya boğarken, İsrail'in kurduğu sözde yardım dağıtım mekanizmasının insanlık dışılığını da bir kez daha ortaya koydu.

İsrail'in sınır kapılarını kapatarak karadan yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, havadan paraşütlerle bırakılan yardımlar can almaya devam ediyor.

Gazze'de yaşanan kitlesel açlık, insanları "havadan" inecek yardımların peşinden koşmaya mecbur bırakıyor. İnsan onuruyla hiçbir şekilde bağdaşmayan ve 2 milyonu aşkın insanın ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olan bu havadan yardım indirme operasyonlarında can kayıpları da yaşanıyor.

Bunlardan sonuncusu 9 Ağustos'ta Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında yaşandı. Filistinli 14 yaşındaki Muhenned, havadan indirilen yardım kolilerinin başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Yardımlar hem az hem onur kırıcı

Muhenned'in babası Zekeriyya Iyd (60), ABD-İsrail güdümündeki sözde insani yardım dağıtım noktaları ile havadan indirilen yardımlara başından beri karşı olduğunu dile getirdi.

"Bunların ikisi de birbirinden beter insani yardımlar. Biri ölüm yardımı, diğeri aşağılanma ve zillet yardımı. Refah, Netzarim ve Şakuş'ta (ABD-İsrail güdümündeki sözde insani yardım dağıtım noktalarında) bir günde 100-130 kişi ölüyor. Bu yardımlar bir aileyi doyurmaya bile yetmeyecek kadar az." diyen Filistinli baba, yardım mekanizmasını eleştirdi.

"Bu şekilde ancak hayvanlara yiyecek atılır"

Oğlu Muhenned'in ilk seferinde yardım almaya gittiğini ama eli boş döndüğünü, ikincisinde ise cenazesinin geldiğini söyleyen acılı baba, şunları söyledi:

"Oğlumun vefatıyla bu tür yardımların insani olmadığı kanıtlanmış oldu. Bu şekilde ancak köpek, sırtlan ve aslanlara yiyecek atılır, insanlara değil. İnsanlar saygın dağıtım merkezlerine gider ve insan onuruna yakışır bir şekilde yardımları alır."

"Gazze'de Yahudiler öldürüyor, yardımlar öldürüyor. Dilerim Muhenned son şehit olur"

Muhenned'den önce de 3 çocuğunu kaybettiğini dile getiren Filistinli baba, dünyaya şöyle seslendi:

"Gazze halkı, soğukkanlılıkla ve dünyanın gözü önünde öldürülüyor, göç ettiriliyor. İnsanlık nerede, diye sormak istiyorum. İnsan her şeyden değerli, diyorsunuz. Ama Gazze'de insanlar öldürülüyor. Gazze'de Yahudiler öldürüyor, yardımlar öldürüyor. Dilerim Muhenned son şehit olur."

"Bundan sonra yemekler kapının önüne de gelse çocuklarımın gidip onları almasına izin vermem"

Muhenned'in annesi Naile Iyd de "Havadan atılan yardımları insanlar yaşasın diye değil, ölsün diye atıyorlar. Oğlumu öldürdüler. Onun gidişinden sonra benim de yaşama isteğim kalmadı." diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Büyük kızının eşiyle birlikte öldüğünü, bir oğlunun aşevlerinden yemek almaya giderken diğer oğlunun da odun almaya giderken bombardımanlarda öldüğünü anlatan anne, "Bundan sonra artık yemekler kapının önüne de gelse çocuklarımın gidip onları almasına izin vermem. Zaten çocuğum mu kaldı, hepsini benden aldılar. Ne zamana kadar bu durum böyle devam edecek." diye feryat etti.

"Açlığa razıyız, yeter ki çocuklarımız ölmesin"

Oğlunun ölüm haberini hasta kızı hastanede ameliyata gireceği sırada aldığını ve "yıldırım çarpmışa döndüğünü" dile getiren acılı anne, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Telefon geldi, 'yetiş oğlun gitti' diye. Aynı hastanede bir de baktım ki oğlum uzanmış yatıyor. Aklımı kaçırdım sanki, oynamaya başladım. Hala da oğlumun öldüğüne inanabilmiş değilim. Hala onun çıkıp geleceğini sanıyorum."

Açlığa razı olduklarını ama evlatlarının ölmesini istemediklerini vurgulayan Filistinli anne, "Netzarim'i (ABD-İsrail güdümündeki sözde insani yardım dağıtım noktasını) açtılar insanları öldürdüler. Havadan (yardım kolileri) attılar, gene öldürdüler. Söylenecek söz kalmadı. Bizi kendi halimize bıraksınlar. Onlar kendi vatanlarında yaşıyor, biz de kendi vatanımızda onurumuzla yaşayalım." diyerek dünyaya güven içinde yaşamak istediklerini haykırdı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de havadan atılan yardım kutusunun altında can veren çocuğun ailesi isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı

13:26
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
13:07
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
12:00
Uyurken cep telefonuna sızıp 628 bin TL dolandırdılar
Uyurken cep telefonuna sızıp 628 bin TL dolandırdılar
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
19:12
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı
18:49
Sane’den büyük tepki: Bu da ne böyle
Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?
18:46
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı
Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
18:35
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
18:23
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı
İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
18:22
Berke Özer’e dev talip
Berke Özer'e dev talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 14:03:37. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de havadan atılan yardım kutusunun altında can veren çocuğun ailesi isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.