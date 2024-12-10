Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 44 Bin 786'ya Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 44 Bin 786'ya Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti.

10.12.2024 14:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 44 bin 786'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 431 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 28 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 786'ya, yaralı sayısının da 106 bin 188'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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