Gazze'de Hristiyanlar Kutsal Cuma'yı Hüzünle Andı - Son Dakika
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Gazze'de Hristiyanlar Kutsal Cuma'yı Hüzünle Andı

Gazze\'de Hristiyanlar Kutsal Cuma\'yı Hüzünle Andı

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki Hristiyanlar, Kutsal Cuma'yı sessiz törenlerle kutladı.

18.04.2025 22:48
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İsrail'in yaklaşık 19 aydır sürdürdüğü saldırılar nedeniyle ölüm ve yıkımın hüküm sürdüğü Gazze'deki Hristiyanlar, Paskalya'dan önceki "Kutsal Cuma"yı dualar ve sessiz törenlerle andı.

Hazreti İsa'nın Kutsal Cuma'da çarmıha gerildiğine inanan Hristiyanlar, sonraki günü de Kutsal Cumartesi olarak adlandırarak Hazreti İsa'nın Kıyamet Kilisesi'ne defnedildiğine inanıyor.

Hristiyanlar pazar günü başlayan Paskalya Bayramı öncesi bugünü de dualar ve çeşitli dini ayinlerle geçiriyor.

Gazze'de saldırılar nedeniyle sade ve hüzünlü bir kutlama

Gazze Şeridi'nde anma töreni, Gazze kentinde bulunan ve İsrail'in saldırılarından nasibini alan Aziz Porphyrios Ortodoks Kilisesi'nde düzenlendi.

Törenler, devam eden ağır bombardımanlar ve artan sivil kayıplar nedeniyle yalnızca dini ritüeller ve mum yakma gibi sessiz etkinliklerle sınırlı kaldı.

Hristiyanlar bugün, "Kutsal Cuma"yı anarken, yarın "Kutsal Cumartesi" ve ardından "Paskalya Bayramı" kutlanacak.

Gazze'de yaşayan Filistinli Hristiyan Ramiz es-Suri, "Kutsal Cuma"yı işgal altındaki Batı Şeria'daki "barış şehri" Kudüs'e gidemeden Gazze'de anmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kudüs'te, özellikle de Eski Şehir'deki Kutsal Kabir Kilisesi'nde büyük güvenlik önlemleri altında Paskalya törenleri yapılırken, es-Suri, "Savaştan dolayı Gazze'de kalmak zorundayız. Bu savaş her şeyi yok etti" dedi.

"Çok zor günler yaşıyoruz"

İsrail'in 19 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıda kiliseye sığınan 18 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Es-Suri de söz konusu saldırıda üç çocuğunu kaybettiğini belirterek, "Eskiden bayramlar mutlulukla geçerdi, şimdi ise çok zor günler yaşıyoruz" diye konuştu.

Es-Suri, Gazze'de şu an hakim olan manzarayı ise şu sözlerle anlattı:

"Sokaklarda yürürken sadece yıkım ve ölüm görüyoruz. Binalar yanmış, yerle bir olmuş. Bu yaşananlar soykırımdan da öte."

Ramiz es-Suri, bu kutsal günün barış ve sevgiye vesile olmasını, katliamların da sona ermesini temenni etti.

Bu yıl Batı ve Doğu kiliseleri takvim açısından birleştiği için, tüm Hristiyan mezhepler Paskalya'yı aynı tarihlerde kutluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Hristiyanlar Kutsal Cuma'yı Hüzünle Andı - Son Dakika

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