Gazze'de insani durum kötüleşiyor: Barınma, gıda ve temiz su eksikliği - Son Dakika
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Gazze'de insani durum kötüleşiyor: Barınma, gıda ve temiz su eksikliği

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de yüzbinlerce insanın halen yeterli barınma, gıda, ilaç ve temiz sudan mahrum olduğunu belirtti. UNRWA'nın açıklamasında, Gazze'de çöplerin birikmeye devam ettiği, atık suları arıtma işlemlerinin kısıtlı olduğu ve hijyen koşullarının kötü olduğu vurgulandı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli öldü, hastane ve eğitim kurumları tahrip edildi.

29.06.2024 18:59
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de yüzbinlerce insanın halen yeterli barınma, gıda, ilaç ve temiz sudan mahrum olduğunu belirtti.

UNRWA'nın X hesabından Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze'de yüzbinlerce insanın halen yeterli barınma, gıda, ilaç ve temiz sudan mahrum olduğu ifade edilen paylaşımda, Gazze'de çöplerin birikmeye devam ettiği, çöpü imha etme, atık suları arıtma işlemlerinin çok kısıtlı olduğu kaydedildi.

UNRWA'nın bir başka paylaşımında da Gazze'deki ailelerin çöp yığınları ve kanalizasyon atıkları arasında yaşadığı, dayanılmaz yaz sıcaklarında hijyen koşullarının kötü olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini engelleyen, bölgeyi abluka altında tutan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de insani durum kötüleşiyor: Barınma, gıda ve temiz su eksikliği - Son Dakika

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