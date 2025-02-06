Gazze'de İnsani Felaket Uyarısı

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Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, İsrail'in 15 aydan uzun süre devam ettirdiği saldırıları sebebiyle yerinden edilen Filistinlilerin çadır ve barınma merkezlerinin yağmur ve kanalizasyon suları altında kaldığını belirterek, kentin insani bir felaketle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Sözcü Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze kentindeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Muhenna, "Temel hizmetleri sağlamak için lazım olan kaynak ve ekipmanların eksiğinin yanı sıra altyapının ciddi şekilde hasar görmesi nedeniyle kent, su ve kanalizasyon konusunda boğucu bir insani felaketle karşı karşıya." dedi.

Gazze'de hava sıcaklıklarının düşmesine değinen Muhenna, "Gazze'yi vuran soğuk hava dalgası çadır kamplardaki ve barınma merkezlerindeki yerinden edilen Filistinlilerin acılarını artırdı." ifadesini kullandı.

Muhenna, "Yağmur ve kanalizasyon suları yüzlerce çadırı sular altında bıraktı. Çok sayıda çadır kullanılamaz hale geldi ve insani şartlar daha da kötüleşti." diye konuştu.

Belediye ekiplerinin daha önce İsrail ordusunun kuşatması altındaki bölgelere ulaştığını belirten Muhenna, bu bölgelerdeki kanalizasyon ve su altyapısı tesislerinde büyük hasar tespit edildiğini ifade etti.

Hüsnü Muhenna, 8 kanalizasyon suyu pompalama istasyonu, 3 yağmur suyu toplama havuzu ve 175 kilometre uzunluğuna denk gelen kanalizasyon şebekesinin zarar gördüğünü söyledi.

Gazzeli yetkili, altyapının zarar görmesi sebebiyle kentin yüksek olmayan bölgelerinde su baskınlarının olduğunu, atık suların toplama havuzlarındaki yağmur sularına karıştığını aktardı.

Muhenna, "Devam eden elektrik krizi ve yakıt eksikliğiyle birlikte İsrail'in elektrik jeneratörlerine, güneş panellerine ve hizmet tesislerine zarar vermesi durumu daha da sıkıntılı bir hale getirdi ve hayati önem taşıyan tesislerin işletilmesini son derece zorlaştırdı." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail'in 471 gün sürdüğü saldırılarda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.