Gazze'de İnsani Kriz Devam Ediyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı, İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'de geçen yıl yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının insani yardımlar konusunda çok daha fazlasını sağlamayı amaçladığını ve bugün Gazze'deki Filistinlilerin İsrail'in sınırlamaları nedeniyle hala temel ihtiyaçlardan mahrum kalmaya devam ettiğini söyledi.

Fletcher, Orta Doğu'da durum başlığı altında Filistin meselesini görüşmek için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının sivil kayıpları azalttığını ve insani yardıma erişimde bazı engelleri ortadan kaldırdığını savunan Fletcher, ancak BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararının ve 20 maddelik planın "bundan çok daha fazlasını" sağlamayı amaçladığını belirtti.

Fletcher, Gazze'deki durumun "sürdürülebilir" olmadığını vurgulayarak, "Bugün Gazze'deki Filistinliler, kendi aileleriniz için talep edeceğiniz temel ihtiyaçlardan mahrum kalmaya devam ediyor." dedi.

Gazze'de sivillerin günlük hava saldırıları, bombardıman ve silahlı çatışmalarda öldürülmeye ve sakat bırakılmaya devam edildiğine işaret eden Fletcher, "Çocuklar insan ve potansiyel komşu olarak değil de zayiat ve potansiyel terörist olarak tanımlandığında işte böyle sonuçlar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Fletcher, Gazze'nin insani yardım ulaştırmaya çalışanlar için "dünyanın en tehlikeli yeri" olmaya devam ettiğine de dikkati çekerek, yaklaşık üç yılda Gazze'de 600'e yakın yardım çalışanın öldürüldüğünün ve bu sayının küresel olarak öldürülen 1000'den fazla insani yardım çalışanının yarısından fazlasını oluşturduğunun altını çizdi.

Gazze'de insani yardım çalışanlarının hala sürekli ve kasıtlı kısıtlamalarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğine işaret eden Fletcher, "İnsani yardım erişimi, yardım ve personel hareketini kolaylaştırarak çok daha büyük bir kapasite sağlanabilecekken, en fazla bir veya iki operasyonel sınır kapısına bağlı kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"(Batı Şeria'da) on yıllardır süregelen bir kötüleşme hızla ivme kazanıyor"

Fletcher, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananlara da değinerek, "Orada, on yıllardır, İsrailli yetkililerin Filistinlileri göç ettirme ve ayrımcı politikaları ile karakterize edilen süregelen bir kötüleşme hızla ivme kazanıyor." şeklinde konuştu.

Batı Şeria'da 2026'da günde ortalama 6 Filistinlinin topraklarını gasbetmeye çalışan İsrailli şiddetinin tespit edildiğini dile getiren Fletcher, "Zorla yerinden edilme, evlerin ve diğer mülklerin yıkılması, toprakların gasbedilmesi ve hareket kısıtlamaları günlük yaşamı içten içe boşaltıyor." dedi.

Fletcher, şöyle devam etti:

"Bu önlemler, uluslararası hukuku ihlal ederek İşgal Altındaki Filistin Topraklarının demografik yapısını değiştirmeyi amaçlıyor gibi görünüyor ve bu durdurulmalıdır."