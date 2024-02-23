Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde " Gazze'de İnsanlık Krizi: Uluslararası Hukuk ve İnsanlık Sorunu" sempozyumu yapıldı.
Cihannüma Derneği, Hukukçular Derneği ve Genç Hukukçular Topluluğunca Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, programda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğünü söyledi.
İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediğini belirten Şentop, "İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri soykırım gerçekleştiriyor. İşlediği insanlık suçlarının 171'inci günündeyiz." dedi.
Şentop, saldırıların başladığı günden bu yana Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde toplantı ve mitingler yapıldığını dile getirdi.
Yaşananlar karşısında büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Şentop, şunları kaydetti:
"Konuşmak mı iyidir, susmak iyidir. Biraz tereddütlüyüm. Bugün devam eden soykırımla ilgili sözlerin en azından bugün için henüz bir fayda ortaya koymadığı dönemin içerisindeyiz. Bütün konuşmalarımız, sözlerimiz İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşette şimdilik bir tesir meydana getirmedi. Tabi bunun bir boş iş olduğunu düşünmüyorum. Gazze'de temasta olduğumuz arkadaşlarımız, gazeteciler var. Onların her gün sabah akşam verdikleri en önemli mesajı 'Buradaki soykırımı, olanı biteni unutmayın unutturmayın' şeklindedir."
Şentop, İsrail'in 1948 yılında bölgede yaşayanların topraklarını gasp ederek kurulduğunu vurguladı.
Dünyanın farklı yerlerindeki Yahudilerin kuruluş döneminde bölgeye getirildiğini anlatan Şentop, "En az 400 bin Yahudi o bölgeye taşınıyor. 'Orada Araplar toprak sattı' hikayesi Batı aşığı insanların uydurduğu bir hikayeden ibaret. Böyle bir şey yok, aslı yok. Bu topraklar Araplardan gasp edilerek zorla alınmış topraklardır. 2. Dünya Savaşı sonlarına doğru zaman içerisinde topraklar üzerindeki hakimiyet üçte ikisi Yahudilerin, üçte biri Arapların olmak üzere bölünmüş vaziyette. Nihayetinde 1948'de devlet ilan ediliyor." diye konuştu.
Şentop, İsrail'in aleyhine olan başta boykot olmak üzere her türlü eylemin destekçisi olunması gerektiğini sözlerine ekledi.
Hukukçular Derneği Genel Başkanı Ahmet Yılmaz ise İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde saldırılarına devam ettiğini söyledi.
Yılmaz, Gazze'de yaşananların unutulmaması için düzenlenen etkinliklerin önem arz ettiğini dile getirdi.
Cihannüma Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz da Filistin'in 1948 yılından beri işgal altında bulunduğunu belirterek, Gazze halkının yanında olduklarını ifade etti.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş da sempozyumda bir konuşma yaptı.
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