Gazze'de İnternet Hizmetleri Kesintiye Uğradı

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GAZZE, 26 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze şehri de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyinde internet hizmetlerinin kesintiye uğradığını duyurdu.

Şirketin resmi Facebook sayfasından Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Devam eden saldırılar nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sabit internet hizmetlerinin kesintiye uğradığını duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" denildi. Açıklamada şirketin hizmetleri mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için çalıştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki telekomünikasyon ve internet hizmetleri İsrail saldırılarının başlamasından bu yana sık sık kesintiye uğruyor.