Gazze'de İsrail askeri noktasına yapılan roket saldırısında ölen asker sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de İsrail askeri noktasına yapılan roket saldırısında ölen asker sayısı 4'e yükseldi

Gazze\'de İsrail askeri noktasına yapılan roket saldırısında ölen asker sayısı 4\'e yükseldi

Gazze Şeridi'nden, güneydeki Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan İsrail askeri noktasına atılan roketler nedeniyle ölen asker sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. İsrail ordusu, dün, Refah Sınır Kapısı yakınlarından, Kerem Ebu Salim bölgesi yönüne yaklaşık 10 roket fırlatıldığını, 3 askerin öldüğünü, 3 askerin ağır yaralandığını açıklamıştı. Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın, saldırılar nedeniyle Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığı aktarılmıştı.

06.05.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nden, güneydeki Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan İsrail askeri noktasına atılan roketler nedeniyle ölen asker sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, dün güneydeki Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan bir İsrail askeri noktasına atılan roketler sonucu yaralanan Nahal Tugayı'na bağlı 931. Tabur'da görev yapan Çavuş Michael Rozel hayatını kaybetti.

Böylece Kerem Ebu Salim'deki İsrail askerlerini hedef alan roketli saldırıda ölen asker sayısı 4'e yükseldi.

İsrail ordusu, dün, Refah Sınır Kapısı yakınlarından, Kerem Ebu Salim bölgesi yönüne yaklaşık 10 roket fırlatıldığını, 3 askerin öldüğünü, 3 askerin ağır yaralandığını açıklamıştı.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın, saldırılar nedeniyle Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığı aktarılmıştı.

Söz konusu olayın ardından İsrail savaş uçaklarının, Refah kenti çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenlediği belirtilmişti.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada ise yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

Gazze'de 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ı karadan işgal etmek isteyen İsrail, insani felaket uyarılarına rağmen bölgeyi "Hamas'ın son kalesi" şeklinde nitelendirerek işgalde ısrar ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzey ve orta kesimine yönelik yoğun hava saldırısı ve karadan işgali sonucunda Filistinliler güneye göç etmeye zorlandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail askeri noktasına yapılan roket saldırısında ölen asker sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
14:55 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı
13:34 Gaziantep’te çimento tankeri minibüse çarptı 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
14:57 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendim, ’zaman var’ dediler bekliyorum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum
14:45 Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti
14:30 Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 16:40:00. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail askeri noktasına yapılan roket saldırısında ölen asker sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement