Gazze'de İsrail Bombardımanı: 46 Filistinli Öldü

GAZZE, 13 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve saldırılarda en az 46 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kişilerden 27'sinin yardım dağıtım merkezleri yakınlarında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta ABD ve İsrail destekli bir yardım dağıtım merkezi yakınında yiyecek bekleyen sivillere İsrail ordusunun ateş açması sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 180 kişinin de yaralandığını söyledi.

İsrail'in Gazze kentinin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında ise 8'i kadın ve çocuk olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine yönelik hava saldırılarındaysa en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Basal, ambulans ekiplerinin de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Şeyh Nasır bölgesinde İsrail bombardımanında ölen 2 kişinin cansız bedenine ulaştığını duyurdu.

İsrail, 18 Mart'ta Gazze'deki saldırılarına yeniden başlamıştı. Gazze'deki sağlık yetkililerinin cumartesi günü açıkladığı son verilere göre, İsrail'in yoğun saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana en az 7.311 Filistinli hayatını kaybederken, 26.054 kişi ise yaralandı. Böylece Ekim 2023'ten bu yana toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 57.882'ye, yaralı sayısı ise 138.095'e yükseldi.