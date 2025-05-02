Gazze'de İsrail Bombardımanında 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 7'si aynı aileden 24 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir cenaze evini bombalaması sonucu 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda "Ebu Zeyne" ailesine ait evi bombalaması sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri de Bureyc kampının doğusu ile Nusayrat kampının kuzeyini hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde El-Ehli Spor Kulübü yakınındaki bir evi bombaladı, saldırıda 2 Filistinli öldü.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri de Bureyc kampının doğusu ile Nusayrat kampının kuzeyini hedef aldı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Kiyzan en-Neccar bölgesinde daha önce İsrail saldırılarında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu aşevi ve yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Gazze kentinde de İsrail ordusunun el-Cela Caddesi'ndeki bir aşevini hedef alması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'ta İsrail ordusunun Şeyh Nasır Mahallesi'nde bir evi hedef alması nedeniyle bir bebek ve bir yaşlı kadın da dahil olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu bir anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Han Yunus'un güneyindeki Menara Mahallesi'nde de İsrail savaş uçakları bir evi bombaladı.

Refah kentinin kuzeyindeki Misbah bölgesinde İsrail ordusu binaları havaya uçurdu.

İsrail ordusuna ait dronlar, Gazze kentinin doğusunda Türkmen ve Zeytun mahallelerini hedef aldı.

İsrail savaş uçakları da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın batısında bir tarım arazisini bombaladı.