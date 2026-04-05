9 Yaşındaki Liyan'ın Evine Dönme Hayali

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun evlerine düzenlediği bombardımanda babasını kaybeden 9 yaşındaki Liyan Avde, tek isteğinin yıkılmış olsa da tekrar evlerine dönebilmek olduğunu söyledi.

Gazze'de ateşkese rağmen Filistinli çocuklar bu yıl da Filistin Çocuk Günü'nü İsrail'in saldırılarının gölgesinde karşıladı.

Bölgenin yeniden inşası için gerekli adımların atılmaması nedeniyle çok sayıda Filistinli çocuk halen çadırlarda ya da sığınma merkezlerinde temel yaşam imkanlarından yoksun şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Beyt Hanun kentinden göç etmek zorunda kalan 9 yaşındaki küçük Avde, ebeveynlerinden birini kaybeden ve evsiz kalan binlerce Gazzeli çocuktan sadece biri.

İsrail ordusunun evlerine düzenlediği bombardımanda babası ve amcası hayatını kaybeden Filistinli kız, büyükannesiyle birlikte Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde daha önce UNRWA'ya ait bir klinik olarak kullanılan Suveydi Sığınma Merkezi'ne sığındı.

AA muhabirine konuşan Avde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinden göç ederek, Suveydi Sığınma Merkezi'ne geldiklerini belirterek, "Yahudiler, bizim aç kalmamıza, korkmamıza ve yerimizden olmamıza sebep oldu." dedi.

Evlerinin bombalandığı gün yaşadığı korkuyu gözyaşları içinde anlatan küçük Avde, şunları kaydetti:

"Bizler de normal insanlar gibi evimizde yaşıyorduk. Telefona bir mesaj geldi; 10 dakika içinde evden ayrılmamız gerektiği yazıyordu. Eşyalarımızı hazırlamaya başladık ama mesajın üzerinden sadece11 dakika geçmişti ki Yahudiler bizi bombaladı."

"Savaşın bitmesini, evime ve okuluma dönmeyi istiyorum"

Saldırıda babası ve amcasını kaybeden Filistinli çocuk, "Hepimiz yaralandık, büyükannemin ayağı kesildi, dedem yaralandı, babam ve amcam şehit oldu." dedi.

Küçük Avde, "Evimizden, okulumuzdan yerimizden her şeyden mahrum olduk. Savaşın bitmesini, evime ve okuluma geri dönmeyi istiyorum." diye konuştu.

İsrail saldırılarından önce ailesiyle birlikte denize, lunaparka ve hayvanat bahçesine gittiklerini anlatan Filistinli çocuk, Filistin Çocuk Günü'nde tek isteğinin "evine ve okuluna dönerek eskisi gibi yaşamak" olduğunu söyledi.