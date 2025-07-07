GAZZE, 7 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısının ardından kurtarma çalışmaları yürüten Filistinliler, 6 Temmuz 2025.
Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in pazar günü Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda en az 43 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. (Fotoğraf: Mahmoud Zaki/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 43 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?