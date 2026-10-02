Gazze'de İsrail İHA'sının hedefinde bir kişi öldü, Han Yunus'ta 3 sivil yaralandı - Son Dakika
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Gazze'de İsrail İHA'sının hedefinde bir kişi öldü, Han Yunus'ta 3 sivil yaralandı

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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in İHA saldırısında güneyde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. WAFA ise Han Yunus'a yoğun ateş açıldığını, biri yaşlı kadın, biri genç ve biri kız çocuğu olmak üzere 3 sivilin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği, biri çocuk 3 Filistinli sivilin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in dün akşam insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyinde hedef aldığı bölgede Tamir el-Hamayide isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yoğun ateş açtığı belirtildi.

İsrail'in hedef aldığı Han Yunus'ta bir yaşlı kadın ile bir gencin yaralandığı aktarılan haberde, Han Yunus'un kuzey bölgelerinde de açılan ateş sonucu bir kız çocuğunun yaralandığı kaydedildi.

Haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde ateş açtığı ihlallerini sürdürdüğüne işaret edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze'de İsrail İHA'sının hedefinde bir kişi öldü, Han Yunus'ta 3 sivil yaralandı - Son Dakika
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