Gazze'de İsrail'in sınır kapıları kapatılmasıyla kıtlık uyarısı - Son Dakika
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Gazze'de İsrail'in sınır kapıları kapatılmasıyla kıtlık uyarısı

Gazze\'de İsrail\'in sınır kapıları kapatılmasıyla kıtlık uyarısı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve insani yardımların girişini engellemesi sonucunda Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 'kıtlığın yeniden görülmeye başlayacağı' uyarısı yaptı. Gazze Şeridi'ndeki insani krizin derinleştiği belirtilirken, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 700 bin Filistinli gıda eksikliği çekiyor.

26.05.2024 20:19
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Gazze'deki hükümet, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve insani yardımların girişini engellemesi sonucunda Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "kıtlığın yeniden görülmeye başlayacağı" uyarısı yaptı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmeyi sürdürmesi, burayı yardım tırlarının girişine kapatması ve Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan yardım tırlarının girişini engellemeye devam etmesi" nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani krizin derinleştiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamına abluka uyguladığı belirtilen açıklamada, "Kıtlık, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyini tehdit ediyor, İsrail ordusunun Refah'a yönelik kara saldırılarının ardından on binlerce Filistinlinin Refah'tan çıkarılmasıyla gıda güvenliği krizi Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde kötüleşiyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin geçici limanından 100 yardım tırı bile girmedi

İnsani bir felaket yaşayan Gazze Şeridi halkına yönelik yardımların gerekli asgari miktarın da altında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, ABD'nin kurduğu geçici limandan ise ancak 100 tır kadar yardım ulaştığı hatırlatıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde kurduğu noktadan ise Gazze kenti ile Gazze'nin kuzeyine geçen hafta, 214 yardım tırının girdiği, bunlardan 109'unun un, 6'sının da ilaç yüklü olduğu belirtildi.

İsrail ordusuna Refah Sınır Kapısı'ndan çekilme çağrısı yapılan açıklamada, sınır kapılarının, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmak, gıda güvenliği krizinin önüne geçmek ve Gazze'nin tüm bölgelerini tehdit eden kıtlığı önlemek için en uygun ve etkili yöntem olduğuna vurgu yapıldı.

Uluslararası topluma, "insani yardımların Refah ve Kerm Ebu Salim sınır kapıları üzerinden getirilmesi, Beyt Hanun, eş- Şucaiyye ve el-Mintar sınır kapılarının yeniden faaliyete geçirilmesi için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 700 bin Filistinli gıda eksikliği çekiyor

Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 700 bin Filistinli, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutmaya devam etmesi ve kuzey bölgelerine yardım tırlarının girişine izin vermemesi sebebiyle gıda malzemesi ve sebze eksikliği çekiyor. Yerel yetkililer ve uluslararası kuruluşlar, bu durumun "kıtlık tehdidini" yeniden gün yüzüne çıkardığını ifade ediyor.

İsrail ordusunun, son dönemde Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi ve uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardım girişinde ciddi düşüş yaşanıyor.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

ABD'de yayın yapan New York Times gazetesinde 24 Mayıs'ta çıkan haberde, "İsrail'in insani yardımlara ilişkin kısıtlamalarını kaldırmazsa, çatışmalar durmazsa ve temel hizmetler yeniden faaliyete geçirilmezse, mayıs ayında Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanacak." ifadesi kullanılmıştı.

Haberde, "Yetersiz beslenmeye karşı sağlık hizmeti ve temiz su gibi olması gereken hizmetler mevcut bulunmadığı müddetçe Gazze'de kıtlığın yaşanması bekleniyor." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail'in sınır kapıları kapatılmasıyla kıtlık uyarısı - Son Dakika

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