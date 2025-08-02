Gazze'de İsrail Saldırıları: 29 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 29 Filistinli Hayatını Kaybetti

02.08.2025 11:52
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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 18'i yiyecek bulma ümidiyle ABD-İsrail güdümlü sözde insani yardım merkezi yakınında bekleyenler olmak üzere 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine yardım almak isteyen siviller vardı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde evlerini hedef aldığı 5 kişilik ailenin tamamı yaşamını yitirdi.

Beldede İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail İHA'sının Han Yunus'un batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı "Asda Hapishanesi" yakınında bir çadırı hedef alması sonucu da bir anne ve kızı yaşamını yitirdi.

Güneydeki Refah kentinde, İsrail ordusunun, ABD-İsrail güdümlü sözde insani yardım dağıtım merkezi yakınında yiyecek bulma ümidiyle bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Han Yunus ile Gazze kentindeki ABD-İsrail güdümlü yardım dağıtım merkezi yakınında Filistinlileri hedef alması sonucu 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin Ayidiyye Caddesi yakınında İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un güneyinde ise evleri ve binaları havaya uçurmaya devam etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 29 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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