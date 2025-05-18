Gazze'de İsrail Saldırıları: 64 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 18 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 64 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail topçu birliklerinin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye mahallesinde evlerine gitmeye çalışan bir grup Filistinliyi bombalaması sonucu 7 gencin yaşamını yitirdiğini, birden fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Sözcü, İsrail'in kentin batısında yerinden edilmiş ailelerin kaldığı Selahaddin Okulu'nun bahçesini hedef alan hava saldırısında ise aralarında bir kadın ve 2 çocuğun bulunduğu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, şehrin kuzeyindeki bir apartmana düzenlenen hava saldırısında da bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Basal ayrıca Filistinlilerin toplandığı bir noktaya düzenlenen İsrail saldırısında en az 11 kişinin yaşamının yitirdiğini, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde insani yardım dağıtımı yapılan bir depoya yönelik hava saldırısında ise 9 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

İnsani yardım deposuna yönelik saldırıyı kınayan Hamas kontrolündeki Gazze hükümeti, saldırıyı "İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü sistematik aç bırakma politikasında ciddi ve devam eden bir tırmanış" diye niteledi.

Basal, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde en az 13 Filistinlinin, kuzeydeki Cibaliye, Beyt Lahya ve Beyt Hanun'daysa 19 kişinin yaşamını yitirdiğini sözlerine ekledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden cumartesi erken saatlerde yapılan açıklamada İsrail güçlerinin önceki gün Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde operasyonel kontrol sağlamak için kapsamlı saldırılar düzenlemeye ve birlikleri harekete geçirmeye başladığı duyuruldu.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin cumartesi günü verdiği bilgiye göre, İsrail'in 18 Mart'ta yeniden başlattığı yoğun askeri harekattan bu yana en az 3.131 Filistinli hayatını kaybederken, 8.632 kişi de yaralandı. Böylece, çatışmaların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 53.272'ye, yaralı sayısı ise 120.673'e ulaştı.