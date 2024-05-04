Gazze'de İsrail saldırıları altında düğün sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de İsrail saldırıları altında düğün sevinci

Gazze\'de İsrail saldırıları altında düğün sevinci

İsrail'in aylardır devam eden saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde, sığınmacı kampında toplu düğün merasimi düzenlendi. 5 çiftin hayatlarını birleştirdiği mütevazi törende, İsrail savaş uçaklarının sesleri müzik sesleriyle karıştı. Saldırılara rağmen düğüne yüzlerce kişi katıldı. Çiftler, topraklarında dik duracaklarını vurgulayarak, İsrail'in işgali sona erene kadar hayata tutunmaya çalışacaklarını belirtti.

04.05.2024 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde aylardır evlenmeyi bekleyen 5 çift, kentteki sığınmacı kampında yapılan toplu düğün merasimiyle dünyaevine girdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de "acılara rağmen sevinçler" temasıyla toplu düğün töreni yapıldı.

Han Yunus'taki bir sığınmacı kampında gerçekleştirilen mütevazi törenle, 5 çift hayatlarını birleştirdi.

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığının organizasyonuyla açık alanda düzenlenen düğünde, müzik sesleriyle İsrail savaş uçaklarının sesleri birbirine karıştı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle gelinler ve damatların yakınlarından çok sayıda kayıpları olmasına rağmen düğüne yüzlerce kişi katıldı.

Saldırılara rağmen hayata tutunmaya çalışan çiftler, "ne olursa olsun topraklarımızdayız" mesajı verdi.

Çiftler için yeni ev ve eşyalar yerine basit çadırlar hazırlandı.

İsrail saldırısında ayağından yaralanan damat Muhammed Ebu Serrar (43), AA muhabirine, "Ayağımdan yaralı olmama ve henüz tam iyileşmememe rağmen düğünümüzü yaptık. Gazze'nin içinde bulunduğu duruma meydan okuyoruz." dedi.

Düğüne yalnızca bazı yakınlarının katılabildiğini dile getiren Ebu Serrar, "Savaştan önce nişanımız yapılmıştı. Çadırda kalacak olmamıza rağmen savaş sırasında düğünümüz yapılmış oldu." diye konuştu.

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığının Temsilcisi Cihad Ebu Riyş de düğün ile savaşa ve Gazze'nin içinde bulunduğu duruma meydan okuduklarını belirterek, İsrail'in işgali bitene dek topraklarında dik duracaklarını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 654 Filistinli öldürüldü, 77 bin 908 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail saldırıları altında düğün sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:34 Meteoroloji’den 18 şehre sarı kod uyarısı Meteoroloji'den 18 şehre sarı kod uyarısı
22:01 Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı Konum bilgisini komiser vermiş Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Konum bilgisini komiser vermiş
21:27 Şırnak’ta sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı Şırnak'ta sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
20:21 İsrail ve Hamas Kahire’de ateşkes görüşmelerine başladı İsrail ve Hamas Kahire'de ateşkes görüşmelerine başladı
18:31 Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı
22:32 Maç bitti, saha karıştı Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi
21:29 Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu
20:59 Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu
20:18 Adana’da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti
19:25 Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı
19:25 Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı
19:07 Böyle kutlama görülmedi Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi
18:59 İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi
18:45 Bizim çocuk ikon oldu Dortmundlu Moukoko’dan ’Arda Güler’ sevinci Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 23:06:02. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail saldırıları altında düğün sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement