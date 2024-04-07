Gazze\'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor

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ÇEKİM TARİHİ: 6 Nisan 2024

1. ANONS (İngilizce): SANAA KAMAL, Xinhua muhabiri

2. Gazze sakinlerinin çeşitli görüntüleri

5. Gazze'den çeşitli görüntüler

ANONS (İngilizce): SANAA KAMAL, Xinhua muhabiri:

"Kuşatma altındaki kıyı şeridinde altı ay geride kalırken, 2,3 milyondan fazla Filistinli, İslami Hamas hareketinin Gazze Şeridi'nde iktidarı ele geçirmesinden bu yana gerçekleşen en şiddetli İsrail saldırılarından birini yaşıyor.

Devam eden İsrail hava saldırılarında şu ana kadar 33.000'den fazla Filistinli öldürüldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı resmi verilere göre, öldürülenlerin çoğu çocuk ve kadınlardan oluşuyor.

Öte yandan, kıyı şeridi bölgesi genelinde Filistinlilere ait tesis ve binaların yüzde 80'inden fazlası İsrail ordusu tarafından tamamen ya da kısmen yıkıldı.

Sürekli olarak savaşın ne zaman biteceğini soran bölge halkı, uluslararası toplum ile Arap ve Avrupa ülkelerine, savaşa bir an önce son vermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuyor. Ayrıca, yıkıntılar üzerine çadır kuracak olsalar bile İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ve Gazze kentindeki evlerine dönmelerine izin vermesi yönünde baskı yapılmasını istiyorlar."

"Hayatımızda böyle bir savaş görmedik. Umudumuzu ve gücümüzü kaybettik. Kocamı ve oğullarımı bu savaşta kaybettim. Artık yanımda değiller."

"Burada hayat çok zor. İnsanların ihtiyaç duydukları şeyleri alacak parası yok. Ayrıca herhangi bir gelir kaynakları da yok."

Hamas, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, liderlerinden oluşan bir heyetin Pazar günü Gazze'de ateşkes ve İsrail ile olası bir rehine-esir takasını görüşmek üzere Mısır'a gideceğini duyurmuştu.

Yerel medyada son çıkan haberlere göre ise İsrail, bir tugayı hariç olmak üzere Pazar günü Gazze'nin güneyinden tüm kara birliklerini çekti.

Gazze Şeridi'ni ikiye bölen ve şeridin güneyindeki sivillerin kuzeye geri dönmesini engelleyen Nahal adlı tugay, Gazze'nin orta kesiminde kalmaya devam edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor. (XHTV)