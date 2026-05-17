Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor

17.05.2026 13:46
İsrail'in Gazze'deki bombardımanında bir Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine daha önce düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun daha önce Beyt Lahiya beldesine düzenlediği bombalı saldırıda Cihad Selman isimli Filistinli yaralandı.

Selman aldığı yara sonrası müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine sabah saatlerinde insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Han Yunus'taki "Sarı Hat"ın alanı genişletiliyor

Öte yandan görgü tanıkları İsrail ordu güçlerinin, ateş ve topçu bombardımanı eşliğinde Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine girdiğini aktardı.

İsrail makinelerinin, Rakab ile Fecm mahallelerinde "sarı hat"ı işaretleyen beton blokları batıya doğru onlarca metre sürüklediğini belirten tanıklar, bunun da İsrail ordusunun kontrolündeki alanların genişletilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

İsrail ordusuna ait bir buldozerin de bölgedeki bir dizi evi yıktığı kaydedildi. Rakab ve Fecm mahallelerindeki çok sayıda ailenin, Han Yunus'un merkezine ve batı bölgelerine doğru yerinden edildiği bilgisi verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Mayıs'taki açıklamasında ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki işgal ettikleri bölgeyi yüzde 60'a çıkardıklarını bildirmişti.

Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasından sonra İsrail ordusu bazı bölgelerden çekilse de Gazze'nin yüzde 53'ünü işgal altında tutmaya devam etmişti.

"Sarı hat" olarak belirlenen noktaya çekilen İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasından sonra "kırmızı hat" olarak adlandırılan bölgeye çekilmesi gerekiyordu.

Kaynak: AA

