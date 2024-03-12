ÇEKİM TARİHİ: 10 Mart 2024
1. Refah sokaklarından çeşitli görüntüler
4. Refah'taki çocukların çeşitli görüntüleri
Giderek şiddetlenen İsrail saldırıları ve katliamları nedeniyle para, temel ihtiyaçlar ve huzurlu bir yaşamdan yoksun olan Gazze halkı Ramazan ayını heyecanla karşılamaktan çok uzak.
"Ramazan hazırlıklarımız son derece basit kaldı çünkü hiç gıda malzemesi yok. Yüksek gıda fiyatlarından muzdaribiz ve durum çok zor. Tüm yaşananlara rağmen, kaybettiklerimizi telafi edebilir ve yıkılanları yeniden inşa edebiliriz. Hala okulda olan çocuklarımız için yaşamak istiyoruz."
"Hayat çok zor ama Allah'a şükürler olsun. Eskiden Gazze kentinde fındık satardım ama bugün herhangi bir şey satmak işsiz olmaktan daha iyi."
Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre şu ana kadar Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 31.045 Filistinli öldürülürken, 72.654 kişi ise yaralandı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)
Son Dakika › Güncel › Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle Ramazan hazırlıkları zorlaşıyor - Son Dakika
İstanbul'da yapılan operasyonda MLKP terör örgütüne yönelik gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün kasım ayındaki etkinliklerine katılan ve sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 9 kişi tespit edilmişti. Emniyet güçleri tarafından yakalanan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra 3'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Niğde Aladağlar'da rehberlik ettiği Alman turistlerle birlikte dağ kayağı yaparken üzerine düşen kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden İsmet İnan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. İnan'ın hayali dünyanın en yükseği Everest Dağı'nın zirvesiydi.
Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, nitelikli yağma suçu ile ateşli ve kesici silah bulunduran 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve kesici aletler ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Myanmar'ın Kaçin eyaletinde bulunan Hpakant kasabasındaki bir yeşim taşı madeninde atık barajının çökmesi sonucu meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları, bölgedeki riskli durum nedeniyle ara verildi. Kazadan sonra yaklaşık 30 kişiden haber alınamıyor.
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da Alman turistlerle dağ kayağı yaparken üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu yaşamını yitiren İsmet İnan'ın cenazesi, memleketi Amasya'da defnedildi. İnan'ın cenazesi, Sultan II. Bayezid Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Memi Dede Mezarlığı'na defnedildi. İnan'ın ikiz kardeşi Bülent İnan, haberi aldıklarında büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti ve İsmet İnan'ın uzun yıllardır rehberlik yaptığını ifade etti.
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sağlık ve Sanat Resim Sergisi'nde, sağlık çalışanlarının yaptığı resimler büyük ilgi gördü. Sergi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Yalova Kent Müzesi'nde açıldı. Sağlık çalışanları, resimleriyle usta ressamlara taş çıkardı.
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