Gazze'de İsrail saldırılarına karşı resimlerle direniş - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırılarına karşı resimlerle direniş

Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı kampın duvarlarına çizilen resimlerle İsrail'in saldırılarına karşı direniş gösteriliyor. Aya ve Nesma Delul kardeşler, resimlerle psikolojik travmanın üstesinden gelmeye çalışıyor.

28.08.2024 19:17
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Gazze'de Aya ve Nesma Delul kardeşler, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sebebiyle yerinden edilenlerin sığındığı kampın duvarlarına çekilen acıları ve ümitleri resmediyor.

Filistinli 18 yaşındaki Aya ve 17 yaşındaki Nesma, sığındıkları bölgedeki duvarlara ve çadırlara resimler çizerek, İsrail'in saldırılarının yol açtığı psikolojik travmanın üstesinden gelmeye çalışıyor.

Gereken malzemeleri bulamamalarına rağmen iki kız kardeş, kamptakilerin desteğiyle resim çizmeye devam ediyor.

Uluslararası toplumun ve insan hakları kuruluşlarının tepkilerine rağmen Gazze'ye saldırılarını durdurmayan İsrail, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 40 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açarken, saldırılarla enkaz altında kalan 10 binden fazla Filistinlinin cesetlerine henüz ulaşılamadı.

Zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 2 milyona ulaştığı Gazze'de, İsrail'in saldırılarında zarar görenlerin yüzde 69'u kadın ve çocuklardan oluşuyor.

"Duvarları ve çadırları acı gerçekle süslüyoruz"

Gazze şeridinin güneyinde Filistinlilerin sığındığı bir kampta küçük bir çadırda yaşayan Delul ailesinden Aya, AA muhabirine, yaklaşık 11 aydır devam eden İsrail saldırılarının kendilerine yaşattığı sıkıntılar anlattı.

Aya, "Savaş gerçeğini tüm zorluklarıyla ve sıkıntılarıyla yaşıyoruz. Kampların duvarlarını ve çadırlarını bu acı gerçekle süslüyoruz." dedi.

Kampta çizdiği bir duvar resminde Aya, "Gazze Şeridi'nde devam eden baskınlar ve askeri saldırılarla yıkılan binalarla çevrili, yanan bir İsrail aracı" çizerek şahit olduğu sahneleri aktardığını paylaştı.

Aya çizimlerinde, "Filistinlilerin içinde bulunduğu durumu ve İsrail ordusunun zalimce Filistinlileri evlerinden kaçmaya zorladığını" resmettiğini dile getirdi.

Bir resimde "İsrail tankı ve oyuncağını taşıyan küçük bir çocuk" çizdiğini ve çocuğun etrafını saran tüm yıkıma rağmen hayata tutunabileceğine dikkati çekmek istediğini söyleyen Aya, "İnsanların çizimlerimle etkileşimi bana pozitif enerji veriyor. Bu da beni burayı güzelleştirmeye ve çocukların kalplerindeki umudu resmetmeye itiyor." diye konuştu.

Aynı zamanda ateşi, yıkımı, bombardımanı ve ölümü de resmettiğini belirten Aya, "Çizim için ciddi bir ekipman ve araç gereç sıkıntısı çekiyoruz. Bulsak da yüksek fiyatlara rağmen kalite çok düşük oluyor." dedi.

Aya, karşılaştığı zorluklara rağmen, "gerçeğin ve ezilenlerin sesini tüm dünyaya iletmek ve Filistin davasını canlı tutmak için çizim yeteneğini kullanmaya devam ettiğini" vurguladı.

Nesma Delul da duygularını ifade etmenin ve saldırıların yükünü hafifletmenin yolunu resim çizmede bulduğunu söyledi.

Nesma, "İçimizdeki korkuyu unutup, ruhumuzda olanı ifade edebilmek için kız kardeşimle birbirimizi resim yapmaya teşvik ettik. Benim için resim yapmak, negatif enerjiden kurtulmamı ve acılarımızı dünyaya aktarmanın tek yolu." şeklinde konuştu.

Evinin enkazı üzerinde oturan ve barış güvercinini bekleyen çocuğu tasvir eden çizime ilişkin Nesma, "Bu resim halkımızın zorunlu göç sonrasında çektiği acıları ve evlerin yıkılmasını yansıtıyor. Savaşın bir an önce bitmesini ve önceki hayatlarımıza dönmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

İsrail, gazze, Orta Doğu, Sanat, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail saldırılarına karşı resimlerle direniş - Son Dakika

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