Gazze'de İsrail Saldırılarında 100'den Fazla Ölü

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine gece yarısı başlayan ve sabah şiddetlenen saldırılarında 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 11 evi hedef aldığını belirtti.

İlk yardım ekiplerinin, bu sabah itibarıyla yaşamını yitiren 50 kişinin cenazesine ulaştığını, 50'den fazla kişinin naaşının da hala enkaz altında olduğunu dile getiren Basal, bazı bölgelere ise ekiplerin henüz ulaşamadığını aktardı.

İsrail ordusunun, yaralıları kurtarmaya ve ölüleri bölgeden almaya çalışan yardım ekiplerine saldırdığını ifade eden Basal, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Cibaliya, Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun beldelerinin sokaklarında beklediğini, yoğun saldırı nedeniyle kurtarma ekiplerinin onlara ulaşamadığını belirtti.

İsrail ordusunun Beyt Lahiya'nın batı ve kuzey kesimlerinde kara saldırılarının yoğun topçu ateşiyle eş zamanlı sürdüğünü kaydeden Basal bölgedeki durumun "zor ve tehlikeli" olduğunu söyledi.