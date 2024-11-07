Gazze'de İsrail Saldırılarında 1500 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırılarında 1500 Ölü

Gazze\'de İsrail Saldırılarında 1500 Ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 34 günde 1500 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık durumu kritik.

07.11.2024 19:46
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 34 gündür karadan sürdürdüğü saldırıları sırasında yaklaşık 1500 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Berş, İsrail ordusunun 34 günden bu yana Gazze'nin kuzeyinde sürdürdüğü kara harekatı sırasında 1200'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü söyledi.

Genel Müdür Berş, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin bitkinliğinin gölgesinde barınak merkezlerini ve sivilleri hedef almak suretiyle katliamlarını sürdürerek, Filistinlilerin ölümüne ve yaralanmalarına neden olduğuna dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, gün içinde sosyal medyadan yaptığı görüntülü açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla "felaketin" yaşandığını vurgulamıştı.

Ebu Safiyye, İsrail ordusunun, hastaneye düzenlediği baskın sırasında sağlık kadrosunu alıkoyması ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle minimum düzeyde hizmet verebildiklerini ve bunun da ilk yardım hizmetinin ötesine geçmediğini dile getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırılarında 1500 Ölü - Son Dakika

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