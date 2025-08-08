Gazze'de İsrail Saldırılarında 24 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Gazze'de İsrail Saldırılarında 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

08.08.2025 11:43
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 24 Filistinli hayatını kaybetti. Netanyahu kontrol planını doğruladı.

GAZZE, 8 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in perşembe günü Gazze genelinde düzenlediği saldırılarda en az 24 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Han Yunus'ta yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadır ve toplulukları hedef alan İsrail hava saldırısında aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sözcü, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir apartmana düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin, batıdaki Şati Mülteci Kampı'nda başka bir apartmana yönelik saldırıysa 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Salihi Kulesi'ndeki bir apartmana düzenlenen saldırıda ise 4 kişilik bir ailenin yaşamını yitirdiğini belirten Basal, Netzarim Kavşağı yakınındaki ABD destekli yardım merkezinin çevresinde açılan ateş sonucu 5 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini ifade etti.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, Fox News'e verdiği özel röportajda "Gazze Şeridi'ni tamamen kontrol altına alma" planını doğrularken, Hamas bu planı "soykırım ve yerinden etme yaklaşımının devamı" olarak nitelendirdi.

Hamas yaptığı basın açıklamasında, Netanyahu'nun sözlerinin "müzakerelerde açık bir geri adım" anlamına geldiğini ve "nihai anlaşmaya çok yaklaşılmışken İsrail'in son turdan çekilmesinin gerçek nedenlerini ortaya koyduğunu" belirtti.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana en az 9.752 Filistinli hayatını kaybederken, 40.004 kişi de yaralandı. Böylece Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 61.258'e, yaralı sayısı ise 152.045'e yükseldi.

Yetkililer son 24 saat içinde kaydedilen 4 yeni ölümle birlikte Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybedenlerin sayısının ise 96'sı çocuk olmak üzere 197'ye çıktığını kaydetti.

Hamas yönetimindeki hükümetin basın ofisi yaptığı açıklamada, çarşamba günü Gazze'ye yalnızca 92 yardım ve ticaret kamyonunun giriş yaptığını, bunların çoğunun ise İsrail'in neden olduğu "kasıtlı güvenlik kaosu" ortamında yağmalandığını ya da çalındığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

