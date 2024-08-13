Gazze'de İsrail saldırılarında 274 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de İsrail saldırılarında 274 Filistinli öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullara düzenlenen saldırılarda 274 kişinin öldüğünü açıkladı. Son 10 ayda Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların yarısından fazlası saldırıya uğradı.

13.08.2024 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM), 4 Temmuz'dan bu yana Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 21 okula düzenlenen saldırılarda 274 kişinin öldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okullara yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Son 10 ayda Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların yarısından fazlanın doğrudan saldırıya uğradığı belirtildi.

Gazze'de 4 Temmuz'dan bu yana zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullara 21 saldırı düzenlendiği ve bu saldırılarda 274 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'de acilen ateşkese ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, İsrail, Dünya, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail saldırılarında 274 Filistinli öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
16:27 Kendisine verilen “ev“ sözü tutulmayınca camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı Kendisine verilen "ev" sözü tutulmayınca camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
09:37 Akşener, Kılıçdaroğlu’nun “İhanet“ sözünü yargıya taşıyor Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor
09:20 Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya’ya iltica etti Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya'ya iltica etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 19:07:33. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail saldırılarında 274 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement