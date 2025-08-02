Gazze'de İsrail Saldırılarında 37 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırılarında 37 Filistinli Hayatını Kaybetti

02.08.2025 23:53
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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok yaralı var.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 18'i yiyecek bulma ümidiyle ABD-İsrail güdümlü sözde insani yardım merkezi yakınında bekleyenler olmak üzere, 37 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine yardım almak isteyen siviller vardı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde evlerini hedef aldığı 5 kişilik ailenin tamamı hayatını kaybetti.

Beldede İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde sivillerin hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli öldü.

Kentin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir binanın alt katını hedef alan saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail İHA'sının Han Yunus'un batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı "Asda Hapishanesi" yakınında bir çadırı hedef alması sonucu da bir anne ve kızı yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un kuzeyindeki Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadırlara düzenlenen bombalı saldırıda ise 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Güneydeki Refah kentinde, İsrail ordusunun, ABD-İsrail güdümlü sözde insani yardım dağıtım merkezi yakınında yiyecek bulma ümidiyle bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Han Yunus ile Gazze kentindeki ABD-İsrail güdümlü yardım dağıtım merkezi yakınında Filistinlileri hedef alması sonucu 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin Ayidiyye Caddesi yakınında İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un güneyinde ise evleri ve binaları havaya uçurmaya devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırılarında 37 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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